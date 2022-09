Nemecko sa snaží o dohodu o plyne so SAE, aby zmenšilo výpadok z Ruska

Berlín 19. septembra (TASR) - Nemecko si možno už v najbližších dňoch zabezpečí dodávky skvapalneného zemného plynu (LNG) zo Spojených arabských emirátov, ktoré mu majú pomôcť nahradiť zníženie dodávok z Ruska. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



Kancelár Olaf Scholz pravdepodobne podpíše dodávateľské zmluvy počas dvojdňovej cesty na Blízky východ, uviedol v pondelok minister hospodárstva Robert Habeck. Naznačil tak, že rokovania o plyne napredujú, najmä rozhovory so Spojenými arabskými emirátmi (SAE).



"Dodávky plynu sa postupne rozširujú a vláda neustále rokuje s mnohými krajinami, aj s krajinami na Arabskom polostrove," povedal Habeck. "Kancelár odcestuje na budúci týždeň do SAE a určite tam bude môcť podpísať nejaké zmluvy na LNG."



"Ale nie sú to len SAE, sú to aj iné krajiny, africké krajiny," povedal na tlačovej konferencii v Lubmine na nemeckom pobreží Baltského mora. A dodal, že Nemecko takýmto spôsobom zapláta dieru po výpadku ruských dodávok.



Scholz plánuje počas turné, ktoré sa začína v sobotu (24. 9.) navštíviť aj Saudskú Arábiu a Katar. Spolupráca v oblasti energetiky je jednou z jeho priorít, uviedol v pondelok hovorca vlády Steffen Hebestreit na pravidelnej tlačovej konferencii v Berlíne.



Dohoda so SAE by mohla byť pre Scholza vzpruhou, keďže vláda sa snaží nahradiť ruské dodávky po tom, čo Kremeľ odstavil kľúčový plynovod do Nemecka Nord Stream 1. Berlín sa tak čoraz viac obáva výpadkov plynu túto zimu a zavedenia prídelového systému.



Nemecko a Katar rokujú o možných dodávkach LNG od februára, keď Rusko napadlo Ukrajinu, ale zatiaľ nebol oznámený žiadny prielom.



Podľa nemeckých vládnych predstaviteľov sú rokovania s jedným z najväčších svetových vývozcov LNG obzvlášť ťažké. Stratégiu Kataru opísali ako tvrdú hru o cenu a dĺžku potenciálnych dohôd.



Diskusie s dodávateľmi plynu v Európe a Severnej Amerike sa ukázali ako podobne zložité. A podčiarkli ťažký boj, ktorému Scholz a jeho vláda čelia pri uzatváraní krátkodobých zmlúv, ktoré by pomohli najväčšej európskej ekonomike vyhnúť sa nedostatku plynu túto zimu.



Scholzovou prvou zastávkou na jeho ceste bude Saudská Arábia, kde sa stretne s kráľom, ako aj korunným princom Muhammadom bin Salmánom, de facto vládcom krajiny. V nedeľu (25. 9.) bude v SAE a Katare, a potom sa večer vráti do Berlína.



Nemeckého lídra bude sprevádzať "delegácia popredných podnikateľov", uviedol hovorca vlády Hebestreit bez ďalších podrobností.



Nemecké ministerstvo hospodárstva minulý týždeň informovalo, že do Hamburgu dorazila prvá skúšobná dodávka zeleného vodíka zo SAE, ktorá je súčasťou snahy o vytvorenie "komplexného vodíkového hodnotového reťazca medzi Nemeckom a Spojenými arabskými emirátmi".



"Pilotná dodávka predstavuje dôležitý základ pre strednodobý dovoz vodíka, ktorý bude potom tiež zelený (ekologický)," uviedlo ministerstvo vo vyhlásení.



Aj Saudská Arábia, ktorá nie je vývozcom LNG, investuje miliardy dolárov do modrého a zeleného vodíka. Arabské kráľovstvo je tiež tento rok pod tlakom Európy a USA, aby pumpovalo viac ropy na trhy a pomohlo znížiť jej ceny po ich náraste v dôsledku ruskej vojny na Ukrajine.