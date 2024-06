Nemecko sa snaží zastaviť či zmierniť clá EÚ na čínske elektromobily

Berlín 14. júna (TASR) - Nemecko chce zabrániť tomu, aby nové clá Európskej únie (EÚ) na dovoz elektrických vozidiel z Číny nadobudli platnosť. Alebo ich aspoň zmierniť. Uviedla to v piatok agentúra Bloomberg News. TASR správu prevzala z Reuters.



Vláda kancelára Olafa Scholza už predtým varovala, že clá by mohli poškodiť svetový obchod. A hovorila tiež o vyhliadkach na rokovania EÚ s Pekingom o "priateľskom" riešení do začiatku júla.



Nemecký minister hospodárstva Robert Habeck odcestuje na budúci týždeň do Číny v rámci snahy o nájdenie riešenia.



Európsky automobilový priemysel varoval pred zavedením ciel. Nemecké automobilky sú pritom najviac vystavené akýmkoľvek odvetným opatreniam Pekingu, keďže takmer tretina ich predaja pochádzala v roku 2023 z Číny, ukazujú obchodné údaje.



"Z nášho pohľadu by bolo veľmi žiaduce, keby sme dosiahli priateľské riešenie. Nepotrebujeme ďalšie obchodné bariéry, musíme uľahčiť globálny obchod," povedal Scholzov hovorca začiatkom tohto týždňa na brífingu.



"Zároveň však obchod musí zostať a stať sa spravodlivým. V tomto smere to teraz musia Európska komisia a čínska strana medzi sebou prediskutovať. Vyzývame tiež všetkých, ktorí by sa mali na týchto rozhovoroch zúčastniť, aby tak urobili," dodal.



Známkou ďalšej eskalácie obchodných vzťahov je formálna žiadosť čínskych firiem o antidumpingové vyšetrovanie dovozu bravčového mäsa z EÚ, uviedol štátom podporovaný čínsky denník Global Times.