Nemecko sa v 1. štvrťroku ocitlo v technickej recesii

Frankfurt nad Mohanom 25. mája (TASR) - Nemecká ekonomika sa počas zimy prepadla do recesie, keď hrubý domáci produkt (HDP) krajiny v prvých troch mesiacoch roka oproti predchádzajúcemu štvrťroku klesol o 0,3 %. Oznámil to vo štvrtok nemecký štatistický úrad Destatis na základe spresnených údajov. V odhade z konca apríla ešte úrad predpokladal stagnáciu najväčšej európskej ekonomiky v prvom štvrťroku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"Po tom, ako HDP už koncom roka 2022 skĺzol do záporných hodnôt, nemecká ekonomika zaznamenala dva negatívne štvrťroky po sebe," uviedla prezidentka Destatisu Ruth Brandová.



Za tzv. technickú recesiu sa zvyčajne považuje medzikvartálny pokles hrubého domáceho produktu (HDP) v dvoch štvrťrokoch po sebe. To však ešte nemusí nutne znamenať prepad výkonu ekonomiky za celý rok.



V Nemecku sa najmä vďaka miernej zime nenaplnili najhoršie scenáre, ako napríklad významný nedostatok zemného plynu. Súkromná spotreba nedokázala pozitívne prispieť k výkonu ekonomiky vzhľadom na vysokú infláciu. Podľa spresnených údajov výdavky domácností na potraviny a nápoje, ako aj na obuv a oblečenie v prvom štvrťroku 2023 v medzikvartálnom porovnaní klesli.



Tempo rastu cien sa v poslednom období síce spomalilo, medziročná miera inflácie 7,2 % evidovaná v apríli však zostala stále vysoká.