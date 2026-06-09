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Nemecko sa v 1. štvrťroku opäť stalo čistým vývozcom elektriny
Výroba elektriny z vetra medziročne vzrástla o 29 % na 42,8 kWh, pričom jej podiel na celkovej domácej produkcii dosiahol približne jednu tretinu.
Autor TASR
Wiesbaden 9. júna (TASR) - Nemecko sa prvýkrát od konca roka 2023 opäť stalo čistým vývozcom elektrickej energie. V prvom štvrťroku klesol dovoz elektriny o 15,5 %, zatiaľ čo vývoz vzrástol o vyše 20 %. Celkovo tak vznikol prebytok v objeme 3,1 miliardy kilowatthodín (kWh). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá sa v utorok odvolala na údaje nemeckého štatistického úradu (Destatis).
Celkovo sa v prvom štvrťroku v Nemecku vyrobilo a do elektrickej siete dodalo 126,6 miliardy kWh elektrickej energie. Viac ako polovica (53,3 %) pochádzala z obnoviteľných zdrojov, ako je vietor a slnko. Zatiaľ čo výroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov vzrástla takmer o 14 % na 67,5 miliardy kWh, konvenčná výroba elektrickej energie klesla v porovnaní s rovnakým štvrťrokom minulého roka o 2 % na 59,1 miliardy kilowatthodín.
Výroba elektriny z vetra medziročne vzrástla o 29 % na 42,8 kWh, pričom jej podiel na celkovej domácej produkcii dosiahol približne jednu tretinu. Výroba elektrickej energie z fotovoltiky na druhej strane klesla o 7,4 % na 10,3 miliardy kWh. Elektrická energia z uhlia zostala s podielom 24,1 % druhým najdôležitejším zdrojom energie. Najväčším odberateľom elektriny z Nemecka v prvom štvrťroku bolo podľa predbežných údajov štatistického úradu Rakúsko.
Celkovo sa v prvom štvrťroku v Nemecku vyrobilo a do elektrickej siete dodalo 126,6 miliardy kWh elektrickej energie. Viac ako polovica (53,3 %) pochádzala z obnoviteľných zdrojov, ako je vietor a slnko. Zatiaľ čo výroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov vzrástla takmer o 14 % na 67,5 miliardy kWh, konvenčná výroba elektrickej energie klesla v porovnaní s rovnakým štvrťrokom minulého roka o 2 % na 59,1 miliardy kilowatthodín.
Výroba elektriny z vetra medziročne vzrástla o 29 % na 42,8 kWh, pričom jej podiel na celkovej domácej produkcii dosiahol približne jednu tretinu. Výroba elektrickej energie z fotovoltiky na druhej strane klesla o 7,4 % na 10,3 miliardy kWh. Elektrická energia z uhlia zostala s podielom 24,1 % druhým najdôležitejším zdrojom energie. Najväčším odberateľom elektriny z Nemecka v prvom štvrťroku bolo podľa predbežných údajov štatistického úradu Rakúsko.