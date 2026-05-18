Nemecko sa v 1. štvrťroku stalo čistým vývozcom elektrickej energie
Vývoz prekročil dovoz prvýkrát od 4. štvrťroka 2023.
Autor TASR
Bonn 18. mája (TASR) - Nemecko v 1. štvrťroku tohto roka vyviezlo do zahraničia 17,9 tarawatthodín elektrickej energie, zatiaľ čo dovoz bol v objeme 15,3 terawatthodín. Vývoz prekročil dovoz prvýkrát od 4. štvrťroka 2023, oznámila v pondelok Spolková sieťová agentúra. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Agentúra označila za hlavný dôvod návratu k čistému vývozu skutočnosť, že veľkoobchodné ceny v Nemecku klesli v 1. štvrťroku výraznejšie ako vo väčšine susedných krajín. „Pre dodávateľov elektrickej energie v týchto krajinách bolo preto častejšie finančne výhodné nakupovať elektrinu od nemeckých výrobcov,“ vysvetlil úrad.
Najväčším odberateľom elektrickej energie z Nemecka bolo Rakúsko, rovnako ako v 1. štvrťroku minulého roka. Najväčším dodávateľom elektrickej energie bolo Dánsko nasledované Holandskom a Francúzskom. Najväčší podiel na nemeckom vývoze elektrickej energie mali veterné elektrárne na pevnine. Celkovo pochádzalo 57,1 % vývozu z obnoviteľných zdrojov. Pri dovoze vzrástol podiel obnoviteľných zdrojov na 50,2 %.
Počet stavebných povolení v Nemecku vzrástol v 1. kvartáli takmer o 15 %
Počet stavebných povolení v Nemecku sa v 1. štvrťroku tohto roka zvýšil takmer o 15 %. To je pozitívna správa pre krajinu, ktorá dlhodobo čelí nedostatku bytov a rastúcemu nájomnému. Ekonómov však znepokojujú vysoké úrokové sadzby a rastúce náklady v dôsledku vojny na Blízkom východe. Tie by mohli súčasné zotavovanie na nemeckom realitnom trhu zbrzdiť. Informovala o tom agentúra DPA, ktorá zverejnila najnovšie údaje nemeckého štatistického úradu Destatis.
V prvých troch mesiacoch tohto roka vydali úrady v Nemecku celkovo 63.500 stavebných povolení, uviedol Destatis. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to predstavuje zvýšenie o 14,6 %. Výrazne vzrástol počet vydaných povolení na výstavbu dvojdomov a bytov v nových bytových domoch. V prvom prípade sa zvýšil o 23,2 % a v druhom prípade o 14,9 %.
Dostupné bývanie je v Nemecku posledné roky problém, najmä vo veľkých mestách. Nemecká vláda preto prisľúbila, že výstavbu podporí zrýchlením stavebných konaní. Okrem toho opätovne aktivovala programy na podporu výstavby energeticky úsporných budov.
Aj keď najnovšie údaje Destatisu signalizujú zotavovanie sektora, problémom je situácia na Blízkom východe, ktorá negatívne ovplyvňuje celú nemeckú ekonomiku. V dôsledku útoku USA a Izraela na Irán a následného zablokovania Hormuzského prielivu vzrástli ceny ropy, čo firmám zvýšilo náklady a zároveň zmarilo pôvodné nádeje na zníženie úrokových sadzieb.
