Mníchov 20. apríla (TASR) - Nemecko sa v zásade dohodlo na podpore leteckého dopravcu Condor núdzovou likviditou po tom, ako majiteľ poľskej národnej leteckej spoločnosti LOT odstúpil od dohody o kúpe nemeckých aerolínií. Uviedli to v pondelok dva zdroje oboznámené s touto záležitosťou.



Condor je bývalá dcéra cestovnej kancelárie Thomas Cook, ktorá v septembri vyhlásila bankrot. Vzhľadom na to, že lietadlá v Európe sú uzemnené pre cestovné obmedzenia v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu, nemecká letecká spoločnosť požiadala o štátnu pomoc.



Podľa zdrojov vláda predĺži Condoru splatnosť minuloročného preklenovacieho úveru vo výške 380 milión eur, ktorý umožnil záchranu leteckého dopravcu. A ponúkne mu ďalších 200 miliónov eur likvidity.



Condor k tomu uviedol, že rokovania s vládou stále prebiehajú a ministerstvo hospodárstva sa odmietlo vyjadriť.



Zdroje informovali, že Nemecko zatiaľ neprijalo žiadne rozhodnutie o dlhodobejšej kapitálovej štruktúre skupiny a dodali, že Nemecko plánuje začať nový proces predaja leteckej spoločnosti po tzv. koronakríze.



Začiatkom tohto mesiaca iné zdroje oboznámené s touto záležitosťou naznačili, že Nemecko je pripravené prevziať spoločnosť Condor, pretože očakávala kolaps dohody s LOT po otrasoch, ktoré pandémia nového koronavírusu spôsobila v leteckom priemysle.



Poľská štátna spoločnosť PGL, ktorá vlastní národného dopravcu LOT, sa v januári dohodla na kúpe Condora za približne 300 miliónov eur. To by jej umožnilo vytvoriť poprednú európsku leteckú skupinu s viac ako 20 miliónmi cestujúcich ročne. PGL však začiatkom apríla odstúpila od dohody.