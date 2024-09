Nemecko sa vzdáva nádeje na rast hospodárstva v roku 2024

Berlín 30. septembra (TASR) - Nemecko sa vzdáva nádeje na dosiahnutie hospodárskeho rastu v roku 2024. Vláda v Berlíne je pripravená znížiť svoju predpoveď pre najväčšiu európsku ekonomiku. Podľa zdrojov oboznámených s touto záležitosťou neočakáva v tomto roku vôbec žiadnu expanziu. TASR o tom informuje na základe správy Reuters, ktorá sa odvoláva na agentúru Bloomberg.



V predchádzajúcej prognóze ešte nemecká vláda predpokladala v tomto roku rast hospodárstva o 0,3 %, pripomenula Bloomberg.



Predstavitelia ministerstva hospodárstva v súčasnosti pracujú na novej projekcii pre rok 2024, ktorá sa môže pred jej konečným zverejnením ešte zmeniť.



Hovorca ministerstva odmietol správu komentovať s tým, že novú prognózu zverejní vláda v polovici októbra.





Inflácia v hlavných spolkových krajinách Nemecka sa zmiernila



Miera inflácie v kľúčových spolkových krajinách Nemecka sa v septembri zmiernila. Uviedli to v pondelok zverejnené predbežné údaje, ktoré naznačili, že celoštátna inflácia by mohla ísť opäť nadol, čo znamená pod 2 %. Informovala o tom agentúra Reuters.



Inflácia v najľudnatejšom spolkovom štáte Severné Porýnie-Vestfálsko, ktorý je priemyselnou základňou Nemecka, dosiahla v septembri 1,5 %. V auguste predstavovala 1,7 %.



V Bavorsku sa miera inflácie zmiernila z 2,1 % v auguste na 1,9 % a v Brandenbursku z 1,7 % na 1,4 %. Rovnakú úroveň ako v Brandenbursku zaznamenala inflácia aj v spolkovom štáte Bádensko-Württembersko, pričom mesiac predtým bola o 0,1 percentuálneho bodu vyššia.



Najnižšiu mieru inflácie vykázalo z kľúčových štátov Hesensko, kde dosiahla 1,2 %. V auguste zaznamenala 1,5 %. Naopak, najvyššiu zaznamenalo Sasko, a to na úrovni 2,4 %. Aj v tomto prípade sa však rast spotrebiteľských cien zmiernil, keď v predchádzajúcom mesiaci dosiahol 2,6 %.



Ekonómovia oslovení agentúrou Reuters odhadujú, že celková harmonizovaná inflácia v Nemecku dosiahla v septembri 1,9 %. V auguste predstavovala 2 %, pričom už táto úroveň znamenala najnižšiu infláciu za viac než tri roky.