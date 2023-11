Nemecko schválilo globálnu minimálnu daň z príjmu právnických osôb

Berlín 10. novembra (TASR) - Nemecký parlament v piatok schválil zavedenie globálnej minimálnej dane z príjmu právnických osôb ako súčasť medzinárodnej dohody, ktorá má zabezpečiť, aby veľké spoločnosti platili minimálnu daňovú sadzbu vo výške 15 %. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



V roku 2021 takmer 140 krajín schválilo dohodu o globálnej minimálnej dani, ktorú sprostredkovala Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Má byť zavedená od budúceho roka a jej cieľom je zabrániť veľkým nadnárodným koncernom vyhýbať sa plateniu daní v krajinách, kde generujú veľkú časť príjmov tým, že presúvajú zisky do výhodných daňových jurisdikcií.



Globálna minimálna daň sa bude týkať všetkých spoločností s obratom nad 750 miliónov eur. Očakáva sa, že prinesie zhruba 220 miliárd USD (205,93 miliardy eur) vládam na celom svete, ktoré sa po pandémii ochorenia COVID-19 snažia teraz prekonať krízu životných nákladov, aj keď proces ratifikácie narážal na prekážky v rôznych krajinách.



V decembri minulého roka sa členské štáty Európskej únie (EÚ) dohodli na spoločnej smernici, ktorá má zabezpečiť jednotné zavedenie dane v rámci bloku, pričom táto smernica musí byť do konca roka prijatá do vnútroštátneho práva vo všetkých krajinách Únie.



Zákon schválili v Nemecku s podporou všetkých koaličných strán a hlavnej opozičnej strany.



Ministerstvo financií začiatkom tohto roka odhadlo, že od roku 2026 možno v Nemecku očakávať dodatočné daňové príjmy vo výške 910 miliónov eur. V rokoch 2027 a 2028 má táto daň podľa odhadov priniesť 535 a 285 miliónov eur.



(1 EUR = 1,0683 USD)