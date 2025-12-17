Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 17. december 2025
< sekcia Ekonomika

Nemecko schválilo nákupy pre armádu v hodnote približne 50 miliárd eur

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Rozsiahly zoznam 103 projektov verejného obstarávania zahŕňa raketové systémy, obrnené zdravotnícke vozidlá, satelitné systémy či nové uniformy.

Autor TASR
Berlín 17. decembra (TASR) - Rozpočtový výbor nemeckého parlamentu v stredu schválil nové nákupy pre armádu v hodnote približne 50 miliárd eur, oznámila spolková vláda. TASR o tom informuje podľa správ agentúr DPA a AFP.

Rozsiahly zoznam 103 projektov verejného obstarávania zahŕňa raketové systémy, obrnené zdravotnícke vozidlá, satelitné systémy či nové uniformy. Ďalšie štyri miliardy majú byť vyčlenené na rozšírenie systému protiraketovej obrany Arrow 3 a dve miliardy na systémy Patriot.

„Posielame signál Aliancii (NATO) a našim partnerom: Nemecko ide príkladom,“ vyhlásilo ministerstvo obrany. „Keď hovoríme, že vybavujeme našu armádu tak, aby bola čo najskôr silná a odolná, myslíme to vážne. A myslíme to vážne, keď opakovane hovoríme verejnosti a našim spojencom, že preberáme zodpovednosť a že sa na nás dá spoľahnúť,“ zhodnotil minister obrany Boris Pistorius.

Agentúra AFP pripomína, že Nemecko po ruskej invázii na Ukrajinu vo februári 2022 upustilo od dlhoročného pacifistického prístupu a začalo zvyšovať výdavky na modernizáciu svojich ozbrojených síl.
