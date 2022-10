Nemecko schválilo predaj podielu v hamburskom prístave čínskemu Cosco

Berlín 26. októbra (TASR) - Nemecká vláda sa v stredu dohodla na kompromise, ktorý umožní čínskej lodnej spoločnosti Cosco prevziať menší podiel v prevádzkovateľovi najväčšieho kontajnerového terminálu v Hamburgu. Kabinet odôvodnil zníženie podielu obavami o národnú bezpečnosť. TASR o tom informuje na základe správ AP, DPA a AFP.



Kabinet nemeckého kancelára Olafa Scholza súhlasil s tým, že Cosco Shipping získa 24,9-percentný podiel, namiesto pôvodne plánovaných 35 %, v termináli Tollerort hamburskej prístavnej logistickej spoločnosti HHLA, informovala nemecká tlačová agentúra DPA.



Nemecké ministerstvo hospodárstva vo vyhlásení uviedlo, že "dôvodom zníženia podielu sú obavy z ohrozenia verejného poriadku a bezpečnosti".



Predaj podielu v hamburskom prístave čínskej firmy vyvolal spory vo vládnej koalícii vzhľadom na to, aké dôsledky priniesla závislosť krajiny od ruského zemného plynu.



Šesť nemeckých ministerstiev vrátane ministerstva hospodárstva, zahraničných vecí a obrany dohodu o predaji pôvodne odmietlo s odôvodnením, že Cosco, už teraz najväčší zákazník prístavu, by v ňom mohol získať príliš veľký vplyv.



Scholz, ktorý sa chystá odcestovať do Číny začiatkom budúceho mesiaca s delegáciou nemeckých podnikateľov, predaj naopak podporoval.



Ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková upozornila, že Berlín sa musí v prípade Číny vyvarovať opakovaniu chýb s Ruskom. Pred prílišnou závislosťou od Číny varoval aj nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier.



"Musíme sa poučiť a poučiť sa znamená, že musíme znížiť jednostranné závislosti všade, kde je to možné, a to platí najmä pre Čínu," povedal Steinmeier pre verejnoprávnu ARD počas utorkovej (25. 10.) návštevy Ukrajiny.



Nemecké spravodajské agentúry začiatkom tohto mesiaca upozornili, že finančná situácia Číny by sa mohla stať pre Nemecko rizikom, najmä pre silné ekonomické a vedecké väzby medzi oboma krajinami. Šéf nemeckej domácej spravodajskej služby Thomas Haldenwang na vypočutí v parlamente v rámci porovnávania súčasných geopolitických otrasov pre vojnu na Ukrajine povedal, že "Rusko je búrka, Čína zmena klímy".



Ak by nemecká koalícia nenašla tento týždeň kompromis, automaticky by platila pôvodná dohoda a čínska štátna spoločnosť Cosco by získala 35-pecentný podiel v termináli.



Terminál Tollerort v hamburskom prístave je tretí najrušnejší v Európe. Mnohí nemeckí politici majú obavy z predaja kritickej infraštruktúry firmám z autoritárskych krajín ako Čína.



Scholz, bývalý starosta Hamburgu, opakovane poukázal na dôležitosť silných obchodných väzieb s Čínou. Jeho koaliční partneri, Zelení a FDP, však chceli dohodu o prístave v Hamburgu vetovať.



Výhrady k dohode vyjadrila aj Európska komisia, uviedol nemenovaný zdroj pre agentúru AFP.



Znížením podielu na 24,9 % príde Cosco o hlasovacie práva, čím sa "zredukuje táto akvizíciu na čisto finančnú účasť a zabráni sa strategickej účasti", uviedlo ministerstvo hospodárstva.



Kompromis však nedokázal umlčať niektorých kritikov. Anton Hofreiter, zákonodarca Strany zelených a predseda výboru nemeckého parlamentu pre európske záležitosti, označil prijatie dohody za nesprávne.



"(Scholzov) argument, že ide o čisto komerčný projekt, fatálne pripomína vyhlásenia o Rusku a plynovode Nord Stream," povedal pre mediálnu skupinu Funke. "Tento postoj možno označiť prinajlepšom za naivný. Naliehavo potrebujeme realistický pohľad na Čínu," dodal.



Peking medzitým privítal podpísanie dohody a označil spoluprácu za obojstranne prospešnú.