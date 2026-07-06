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Nemecko si na rok 2027 naplánovalo výdavky vo výške 555,4 miliardy eur
Na rok 2027 sa predpokladá čisté čerpanie nových úverov vo výške 118,7 miliardy eur - oproti plánovaným 98 miliardám v roku 2026.
Autor TASR
Berlín 6. júla (TASR) - Nemecká vláda v pondelok schválila návrh štátneho rozpočtu na rok 2027. Dokument počíta s vyššími výdavkami a väčším zadlžením. Predovšetkým výdavky na obranu by mali masívne vzrásť s cieľom posilniť odolnosť voči hrozbám zo strany Ruska. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Minister financií Lars Klingbeil v schválenom návrhu na rok 2027 odhaduje výdavky vo výške 555,4 miliardy eur. To je výrazne viac ako v tomto roku, v ktorom sa počíta s výdavkami vo výške 524,5 miliardy eur. V hlavnom rozpočte na rok sú plánované výdavky na obranu v objeme približne 109,7 miliardy eur, čo je asi o tretinu viac ako v rozpočte na rok 2026. Na podporu Ukrajiny vo vojne proti Rusku je vyčlenených približne 11,6 miliardy eur.
Na rok 2027 sa predpokladá čisté čerpanie nových úverov vo výške 118,7 miliardy eur - oproti plánovaným 98 miliardám v roku 2026. Dodatočné záväzky vzniknú aj v účelových fondoch na rozvoj infraštruktúry a ochranu klímy. Celkovo by tak nové zadlženie v roku 2027 malo dosiahnuť vyše 200 miliárd eur a do roku 2030 vzrásť na 219,5 miliardy eur. Výdavky zo špeciálnych fondov na infraštruktúru majú slúžiť okrem iného na sanáciu mostov, ciest a železničnej siete. Štát plánuje v roku 2027 investície v celkovej výške 117,5 miliardy eur.
Minister financií Lars Klingbeil v schválenom návrhu na rok 2027 odhaduje výdavky vo výške 555,4 miliardy eur. To je výrazne viac ako v tomto roku, v ktorom sa počíta s výdavkami vo výške 524,5 miliardy eur. V hlavnom rozpočte na rok sú plánované výdavky na obranu v objeme približne 109,7 miliardy eur, čo je asi o tretinu viac ako v rozpočte na rok 2026. Na podporu Ukrajiny vo vojne proti Rusku je vyčlenených približne 11,6 miliardy eur.
Na rok 2027 sa predpokladá čisté čerpanie nových úverov vo výške 118,7 miliardy eur - oproti plánovaným 98 miliardám v roku 2026. Dodatočné záväzky vzniknú aj v účelových fondoch na rozvoj infraštruktúry a ochranu klímy. Celkovo by tak nové zadlženie v roku 2027 malo dosiahnuť vyše 200 miliárd eur a do roku 2030 vzrásť na 219,5 miliardy eur. Výdavky zo špeciálnych fondov na infraštruktúru majú slúžiť okrem iného na sanáciu mostov, ciest a železničnej siete. Štát plánuje v roku 2027 investície v celkovej výške 117,5 miliardy eur.