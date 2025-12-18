< sekcia Ekonomika
Nemecko si plánuje v roku 2026 požičať 512 miliárd eur
Hlavným dôvodom očakávaného nárastu nového dlhu sú rozsiahle výdavky na infraštruktúru a obranu.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 18. decembra (TASR) - Nemecko si plánuje v budúcom roku prvýkrát požičať na finančných trhoch viac ako pol bilióna eur. Cieľom je získať od investorov prostredníctvom dlhopisov celkovo 512 miliárd eur, oznámila vo štvrtok vládna agentúra pre riadenie dlhu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Hlavným dôvodom očakávaného nárastu nového dlhu sú rozsiahle výdavky na infraštruktúru a obranu. Predchádzajúci rekord pochádza z roku 2023, keď si spolková vláda požičala 500 miliárd eur na boj proti následkom krízy spôsobenej pandémiou a vojnou na Ukrajine. Tento rok nový dlh podľa vládnych odhadov dosiahne 425 miliárd po 439 miliardách v roku 2024.
Vláda kancelára Friedricha Merza plánuje na rok 2026 výdavky vo výške niečo vyše 524 miliárd eur. To je o 21,5 miliardy eur viac ako v končiacom sa roku. V dôsledku financovania nových projektov má len v centrálnom rozpočte vzniknúť nový dlh vo výške takmer 98 miliárd eur. Ďalšie pôžičky pripadnú na osobitné fondy pre ozbrojené sily a infraštruktúru, ako aj na refinancovanie splatných dlhopisov.
Hlavným dôvodom očakávaného nárastu nového dlhu sú rozsiahle výdavky na infraštruktúru a obranu. Predchádzajúci rekord pochádza z roku 2023, keď si spolková vláda požičala 500 miliárd eur na boj proti následkom krízy spôsobenej pandémiou a vojnou na Ukrajine. Tento rok nový dlh podľa vládnych odhadov dosiahne 425 miliárd po 439 miliardách v roku 2024.
Vláda kancelára Friedricha Merza plánuje na rok 2026 výdavky vo výške niečo vyše 524 miliárd eur. To je o 21,5 miliardy eur viac ako v končiacom sa roku. V dôsledku financovania nových projektov má len v centrálnom rozpočte vzniknúť nový dlh vo výške takmer 98 miliárd eur. Ďalšie pôžičky pripadnú na osobitné fondy pre ozbrojené sily a infraštruktúru, ako aj na refinancovanie splatných dlhopisov.