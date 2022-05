Nemecko si prenajme štyri plávajúce terminály na LNG

Berlín 8. mája (TASR) - Nemecko vo štvrtok (5. 5.) v spolupráci s elektrárenskými firmami RWE a Uniper podpísalo kontrakt na prenájom štyroch plávajúcich terminálov na skvapalnený plyn (LNG). Týmto spôsobom sa snaží znížiť svoju závislosť od ruského plynu.



Po dva terminály na LNG poskytnú spoločnosti Hoegh LNG a Dynagas, ktorých celková kapacita je minimálne 20 miliárd kubických metrov (m3) ročne, čo zodpovedá približne pätine nemeckej spotreby plynu, uviedlo spolkové ministerstvo hospodárstva. Terminály budú prevádzkovať RWE a Uniper.



"Dnes musíme viac než inokedy predtým postaviť naše dodávky energií na robustnejšie piliere," uviedol vo štvrtok spolkový minister hospodárstva Robert Habeck. "Bezpečnosť dodávok v dlhodobom horizonte dokážeme zabezpečiť len ak budeme zároveň uvažovať o rozvoji infraštruktúry pre LNG."



Európske krajiny sa snažia urýchlene diverzifikovať dodávky energií a znížiť závislosť od Ruska. Dôvodom je nevyprovokovaný útok Ruska na Ukrajinu. Moskva totiž z predaja energií financuje vojnu a ich dodávky využíva na zastrašovanie. Rusko už zastavilo dodávky plynu do Poľska a Bulharska, pretože tieto krajiny odmietli platby v rubľoch.



Nemecko od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu už znížilo podiel ruského plynu na jeho dovoze na 35 % z približne 50 % a do leta 2024 chce skresať jeho podiel na 10 %. Berlín takisto podporil návrhy Európskej únie týkajúce sa embarga na ruskú ropu a uhlie.



Spolkové ministerstvo hospodárstva potvrdilo, že vláda alokovala 2,94 miliardy eur na platby za plávajúce terminály a investície do infraštruktúry, ktoré sú potrebné na ich pripojenie k sieti.



Prvý terminál v prístavnom meste Wilhelmshaven by sa mal dostať do prevádzky niekedy koncom tohto roka a druhý, pri meste Brunsbüttel, začiatkom budúceho roka. O umiestnení ďalších dvoch terminálov sa ešte nerozhodlo, ale uvažuje sa napríklad o Rostocku či Hamburgu.