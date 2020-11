Nemecko si v roku 2021 plánuje požičať takmer 180 miliárd eur

Berlín 27. novembra (TASR) - Nemecko si na budúci rok plánuje požičať takmer 180 miliárd eur. To je takmer dvojnásobok objemu financií, s ktorým vláda počítala ešte pred dvomi mesiacmi. Dôvodom je predĺženie opatrení na podporu ekonomiky po tom, ako krajinu zasiahla druhá vlna pandémie nového koronavírusu.



Po celodennej diskusii schválil rozpočtový výbor nemeckého parlamentu v piatok v skorých ranných hodinách plán, v rámci ktorého si Nemecko v roku 2021 požičia 179,82 miliardy eur. Ešte koncom septembra minister financií Olaf Scholz informoval o pláne požičať si približne 96 miliárd eur.



Ako uviedli nemeckí poslanci, je to druhá najvyššia suma v povojnovej histórii Nemecka. "Zvýšenie objemu je správnym rozhodnutím," povedal pre agentúru Reuters poslanec za Zelených Sven-Christian Kindler, podľa ktorého v súčasnej krízovej situácii nie je vhodné šetriť.



Nemecká vláda sa rozhodla pre bezprecedentnú podporu firmám a domácnostiam s cieľom pomôcť ekonomike zvládnuť krízu spôsobenú pandémiou nového koronavírusu. S cieľom uvoľniť miliardy eur na podporu parlament pozastavil dlhovú brzdu, aby si vláda mohla požičať do 218 miliárd eur na financovanie záchranných opatrení a ekonomických stimulov. Zdroje z vládnej koalície však uviedli, že celá suma pravdepodobne nebude potrebná.



Vláda predpokladá, že nemecká ekonomika klesne tento rok po úprave o kalendárne vplyvy o 5,9 %. V roku 2021 počíta s rastom o 4,4 %.