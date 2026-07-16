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Nemecko sprísni boj proti daňovým podvodom
Cieľom je zjednotiť analytické činnosti, vyšetrovacie postupy a stíhanie prípadov prania špinavých peňazí a daňovej kriminality, uviedol Klingbeil.
Autor TASR
Berlín 16. júla (TASR) - Nemecko sprísni boj proti daňovým podvodom. V rámci colnej správy vznikne nové centrum pre boj proti daňovej a finančnej kriminalite, oznámili vo štvrtok minister financií Lars Klingbeil a ministerka spravodlivosti Stefanie Hubigová. Cieľom je zjednotiť analytické činnosti, vyšetrovacie postupy a stíhanie prípadov prania špinavých peňazí a daňovej kriminality, uviedol Klingbeil. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Daňová kriminalita škodí nám všetkým. Podkopáva dôveru v spravodlivosť nášho právneho štátu,“ povedala Hubigová. Občania musia mať istotu, že pravidlá platia pre všetkých a obzvlášť závažné trestné činy musia byť prísnejšie stíhané, dodala. Akčný plán počíta aj s tým, že dobrovoľné priznanie sa k podvodom už nebude vo všeobecnosti viesť k oslobodeniu od trestného stíhania. Zločinci sa nebudú môcť len tak ľahko vykúpiť, zdôraznila ministerka.
„Daňová kriminalita škodí nám všetkým. Podkopáva dôveru v spravodlivosť nášho právneho štátu,“ povedala Hubigová. Občania musia mať istotu, že pravidlá platia pre všetkých a obzvlášť závažné trestné činy musia byť prísnejšie stíhané, dodala. Akčný plán počíta aj s tým, že dobrovoľné priznanie sa k podvodom už nebude vo všeobecnosti viesť k oslobodeniu od trestného stíhania. Zločinci sa nebudú môcť len tak ľahko vykúpiť, zdôraznila ministerka.