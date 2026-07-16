Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 16. júl 2026Meniny má Drahomír
< sekcia Ekonomika

Nemecko sprísni boj proti daňovým podvodom

.
Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Cieľom je zjednotiť analytické činnosti, vyšetrovacie postupy a stíhanie prípadov prania špinavých peňazí a daňovej kriminality, uviedol Klingbeil.

Autor TASR
Berlín 16. júla (TASR) - Nemecko sprísni boj proti daňovým podvodom. V rámci colnej správy vznikne nové centrum pre boj proti daňovej a finančnej kriminalite, oznámili vo štvrtok minister financií Lars Klingbeil a ministerka spravodlivosti Stefanie Hubigová. Cieľom je zjednotiť analytické činnosti, vyšetrovacie postupy a stíhanie prípadov prania špinavých peňazí a daňovej kriminality, uviedol Klingbeil. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Daňová kriminalita škodí nám všetkým. Podkopáva dôveru v spravodlivosť nášho právneho štátu,“ povedala Hubigová. Občania musia mať istotu, že pravidlá platia pre všetkých a obzvlášť závažné trestné činy musia byť prísnejšie stíhané, dodala. Akčný plán počíta aj s tým, že dobrovoľné priznanie sa k podvodom už nebude vo všeobecnosti viesť k oslobodeniu od trestného stíhania. Zločinci sa nebudú môcť len tak ľahko vykúpiť, zdôraznila ministerka.
.

Neprehliadnite

Argentína zvíťazila v semifinále nad Anglickom 2:1

PRVÍ FINALISTI: Španieli zvíťazili nad Francúzmi 2:0 a postúpili

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrela bývalá dlhoročná sólistka Opery SND

NEHODA DVOCH AUTOBUSOV: Zasahoval aj vrtuľník