Nemecko stráca dôveru v USA ako dodávateľa polovodičov
Na pozadí geopolitickej krízy 90 % oslovených spoločností požaduje, aby Nemecko ukončilo svoju jednostrannú závislosť od dodávok.
Autor TASR
Berlín 15. októbra (TASR) - Nemecká ekonomika stráca dôveru v Spojené štáty ako dodávateľa polovodičov. V reprezentatívnom prieskume, ktorý uskutočnilo združenie digitálneho priemyslu Bitkom, len 37 % spoločností, ktoré používajú polovodiče, uviedlo, že sa spoliehajú na USA, pokiaľ ide ďalšie dodávky čipov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Veľkú dôveru“ v USA má len 12 % oslovených firiem, zatiaľ čo 25 % vyjadrilo „pomerne veľkú dôveru“. Naopak, 48 % hlásilo „pomerne malú dôveru“ a 14 % „vôbec žiadnu dôveru“. Krízu dôvery zhoršuje skutočnosť, že USA sú hlavným zdrojom polovodičov pre Nemecko, pričom 72 % spoločností uviedlo, že čipy získava od partnerov so sídlom v USA. Polovodičmi z Číny sa zásobuje 63 % firiem, zatiaľ čo 54 % nakupuje na domácom trhu. Vo vzťahu k zdrojom svojich dodávok mohli účastníci prieskumu uviesť viacero odpovedí.
Na pozadí geopolitickej krízy 90 % oslovených spoločností požaduje, aby Nemecko ukončilo svoju jednostrannú závislosť od dodávok. „Polovodiče sú v centre medzinárodných ekonomických konfliktov,“ uviedol Ralf Wintergerst, prezident asociácie Bitkom. „Preto potrebujeme silný ekosystém podnikov v oblasti polovodičov v Nemecku a Európe. Tak môžeme znížiť závislosť a budeme menej zraniteľní voči vydieraniu,“ zdôraznil.
