Nemecko tento rok vydá približne 200.000 pracovných víz

Berlín 17. novembra (TASR) - Zjednodušenie pravidiel pre pobyt zahraničných kvalifikovaných pracovníkov v Nemecku prinieslo pozitívne výsledky. Tento rok sa očakáva, že úrady vydajú približne 200.000 víz na účely zamestnania. To by zodpovedalo viac ako desaťpercentnému nárastu v porovnaní s predchádzajúcim rokom, oznámili v nedeľu v spoločnom vyhlásení ministerstvá zahraničných vecí, práce a vnútra v Berlíne. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Podľa správy bol zaznamenaný obzvlášť výrazný nárast počtu víz na štúdium, odborné vzdelávanie alebo uznanie zahraničnej kvalifikácie. Minister práce Hubertus Heil zdôraznil, že nemecké hospodárstvo potrebuje kvalifikovaných pracovníkov. "Zákon funguje, vydávanie víz a poradenstvo v zahraničí sú na rekordnej úrovni," povedal.



V novembri 2023 vstúpila do platnosti prvá časť reformy zákona o prisťahovalectve kvalifikovanej pracovnej sily, ktorý platí od roku 2020. Zahŕňala predovšetkým uľahčenie podmienok pre získanie "modrej karty EÚ". Od marca môžu kvalifikovaní pracovníci s vysokoškolským vzdelaním a odbornou praxou vstúpiť do Nemecka a pracovať v krajine aj bez predchádzajúceho uznania dosiahnutého vzdelania. To znamená, že nemusia mať v Nemecku uznanú kvalifikáciu, ale musia mať pracovnú ponuku s hrubým ročným platom najmenej 40.770 eur a v prípade, ak je zamestnávateľ viazaný kolektívnou zmluvou, stačí odmena v súlade s ňou.