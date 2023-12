Nemecko tento rok vyviezlo zbrane v rekordnej hodnote

Berlín 27. decembra (TASR) - Nemecká vláda v tomto roku povolila vývoz zbraní v rekordnej hodnote 11,71 miliardy eur. Za nárast zodpovedal najmä pomoc zaslaná Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Predchádzajúci rekord vo výške 9,35 miliardy eur z roku 2021 krajina prekročila už v polovici decembra, a to o 25 %, oznámilo v stredu spolkové ministerstvo hospodárstva. V porovnaní s rokom 2022 zbrojársky export vzrástol o 40 %. Viac ako tretina, schváleného vývozu v objeme 4,15 miliardy eur smerovala na Ukrajinu. Údaje ministerstva sa týkajú obdobia od 1. januára do 12. decembra, počas ktorého Nemecko schválilo vývoz zbraní v hodnote 6,15 miliardy a iného vojenského vybavenia za 5,57 miliardy eur.



Takmer 90 % exportu smerovalo do štátov Európskej únie (EÚ), Severoatlantickej aliancie (NATO), na Ukrajinu a ďalej krajín, ako Japonsko, Austrália a Južná Kórea, na ktoré sa Nemecko z pohľadu kontroly vývozu zbraní pozerá podobne ako na členov NATO. V prípade takzvaných tretích krajín, ako sú Izrael, Spojené arabské emiráty alebo Saudská Arábia, povolila vláda v Berlíne predaj zbraní a iného obranného vybavenia nemeckej výroby v hodnote 1,76 miliardy eur.