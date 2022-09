Nemecko údajne uvažuje aj o zoštátnení Uniperu

Berlín 14. septembra (TASR) - Nemecko údajne uvažuje o zoštátnení energetickej spoločnosti Uniper, aby zabránilo kolapsu domáceho energetického systému. Firma je najväčším nemeckým dovozcom plynu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



Vláda môže zvýšiť svoj podiel v spoločnosti nad 50 % a údajne je otvorená pristúpiť aj k úplnému zoštátneniu, uviedli pre Bloomberg zdroje oboznámené so záležitosťou. Uniper totiž potrebuje ďalšiu finančnú pomoc, pričom hodnota doteraz schváleného záchranného balíka môže dosiahnuť až 20 miliárd eur.



Uniper musel po obmedzení dodávok z Ruska zvýšiť nákupy podstatne drahšieho plynu na spotovom trhu. To spôsobuje firme denne miliónové straty a v júli požiadala spolkovú vládu o finančnú pomoc. Vláda v rámci pomoci už získala v spoločnosti podiel vo výške 30 %.



Kabinet premiéra Olafa Scholza je rozhodnutý, že bude pokračovať v kapitálových injekciách, čo by mohlo podiel štátu zvýšiť nad 50 %. Údajne sa diskutuje aj o úplnom zoštátnení, pričom rozhodnutie bude závisieť aj od materského koncernu, ktorým je fínsky Fortum. Berlín podľa zdrojov rokuje s fínskou vládou, ktorá je väčšinovým akcionárom v koncerne.