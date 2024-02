Nemecko údajne zvažuje predaj významného podielu v spoločnosti Uniper

Frankfurt nad Mohanom 13. februára (TASR) - Nemecká vláda zvažuje predaj podielu až do výšky 30 % v spoločnosti Uniper, keďže sa snaží získať späť časť z mnohomiliardovej pomoci, ktorú vynaložila na jej záchranu v čase vrcholiacej energetickej krízy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa v utorok odvolala na zdroje oboznámené so záležitosťou.



Kľúčový dovozca zemného plynu do Nemecka sa dostal na pokraj krachu v roku 2022 po tom, ako Rusko v odvete za sankcie Západu pre jeho agresiu voči Ukrajine zastavilo dodávky. Záchrana firmy stála vládu doteraz 13,5 miliardy eur. Najväčším akcionárom Uniperu je v súčasnosti nemecký štát, ktorý v nej má podiel viac ako 99 %.



Vláda chce teraz vďaka upokojeniu situácie na energetických trhoch svoju účasť vo firme zredukovať a zároveň získať dodatočné zdroje pre štátny rozpočet. Berlín zvažuje predaj balíka 70 % až 80 % akcií v budúcom roku, pričom by mohol osloviť strategických investorov, uviedli zdroje agentúry Reuters. Plán je podľa nich zatiaľ v počiatočnom štádiu a môže sa zmeniť alebo oddialiť.



Vládny podiel má v súčasnosti hodnotu 23,2 miliardy eur. Zdroje oboznámené s problematikou už skôr uviedli, že akýkoľvek predaj by sa pravdepodobne uskutočnil so zľavou.