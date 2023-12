Nemecko ukončí dotačný program pre elektrické vozidlá

Berlín 16. decembra (TASR) - Nemecký dotačný program pre elektrické vozidlá sa v pondelok predčasne skončí po vyplatení približne 10 miliárd eur od roku 2016. Uviedlo to ministerstvo hospodárstva ako jeden z dôsledkov schválenia revidovaného rozpočtu na rok 2024 tento týždeň. TASR informuje podľa agentúry Reuters.



Výdavky v novom štátnom rozpočte museli byť zoštíhlené po rozhodnutí nemeckého ústavného súdu o jeho znížení o 60 miliárd eur. Spolkovú vládu to zároveň prinútilo odložiť niektoré programy určené na urýchlenie zeleného prechodu Nemecka.



Dotácie na elektromobily sa mali pôvodne vyplácať až do konca roka 2024. Doteraz podané žiadosti o dotácie budú vyplatené, no od pondelka sa už nebudú prijímať žiadne nové žiadosti.



Nemecký automobilový priemysel rozširuje svoj sortiment elektrických vozidiel v rýchlo rastúcom odvetví, v ktorom sa čoraz viac presadzujú Čína a USA.