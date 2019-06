Nemecko umožní jazdu na malých motorkách aj bez skúšok

Nariadenie sa týka motocyklov triedy A1 so zdvihovým objemom do 125 kubických centimetrov a výkonom motora najviac 11 kilowattov (15 koní).

Berlín 20. júna (TASR) - Nemeckí vodiči budú môcť v budúcnosti jazdiť na ľahkých motocykloch aj bez príslušnej skúšky. Podmienkou bude vek najmenej 25 rokov a vlastníctvo vodičského preukazu skupiny B aspoň päť rokov. Ak budú tieto dve podmienky splnené, bude vodičovi postačovať školenie v rozsahu piatich 90-minútových hodín. Vyplýva to z návrhu nariadenia spolkového ministerstva dopravy.



Nariadenie sa týka motocyklov triedy A1 so zdvihovým objemom do 125 kubických centimetrov a výkonom motora najviac 11 kilowattov (15 koní). Rozšírené vodičské oprávnenie však bude platiť len na území Nemecka. Autori návrhu argumentujú, že vodiči, ktorí získali vodičské oprávnenie pred 1. aprílom 1980, automaticky získali aj právo viesť malé motocykle.



Ministerstvo navrhuje počas výučby naučiť vodičov základy jazdy na motocykli s cieľom "poskytnúť schopnosti pre bezpečné a zodpovedné vedenie príslušného motorového vozidla". V dôvodovej správe uvádza iba to, že EÚ dáva členským krajinám možnosť umožniť vodičom osobných áut šoférovať aj ľahké motorky. Podľa rezortu tento režim má už aj Rakúsko.



Odborníci tento návrh kritizujú a poukazujú, že jazda na motorke je svojou podstatou nebezpečná. Nemecká rada pre bezpečnosť premávky (DVR - Deutsche Verkehrssicherheitsrat) upozorňuje, že tieto motorky môžu jazdiť rýchlosťou nad 100 kilometrov za hodinu a po veľmi výkonných motocykloch sú v štatistikách nehodovodosti najnebezpečnejšou triedou vozidiel. DVR sa pozastavuje aj nad "náhlou" zmenou názoru, keďže EÚ tento postup povolila už pred 13 rokmi.



Podľa Spolkového štatistického úradu v roku 2017 zomrelo pri nehodách 66 vodičov týchto motocyklov. Motorky triedy A1 mali z hľadiska "hlavného vinníka nehody s poškodením osoby alebo zdravia smutné 2. miesto," zdôrazňuje DVR.



Návrh kritizuje aj sieť staníc technickej kontroly TÜV. Podľa Richarda Goebelta zo Združenia TÜV (VdTÜV) takýto skrátený program s minimálnym počtom praktických jázd rozhodne nestačí.



Podľa DVR navyše nebude mať nové nariadenie žiadny vplyv ani plynulosť cestnej premávky, keďže vodiči väčšinou používajú tieto motorky na víkendové výlety, a nie na cestu do práce. Poukazuje aj na to, že v Rakúsku po zavedení tejto možnosti stúpol nielen počet registrácií ľahkých motocyklov, ale aj počet nehôd.