Nemecko urýchli výstavbu plynových elektrární
Do roku 2030 má podiel obnoviteľných zdrojov na celkovej spotrebe elektriny v Nemecku stúpnuť na 80 %.
Autor TASR
Berlín 13. mája (TASR) - Nemecká vláda pripravuje pôdu na výstavbu nových plynových elektrární. Vládny kabinet v stredu schválil príslušný návrh zákona, ktorého cieľom je zabezpečiť spoľahlivosť dodávok energie, oznámila v stredu ministerka hospodárstva Katherina Reicheová. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Obnoviteľné zdroje energie potrebujú poistku na celý život - a tou je zaručený výkon,“ povedal Reicheová. Nové plynové elektrárne majú v rámci postupného odchodu od uhlia plánovaného do roku 2038 zabezpečiť spoľahlivosť dodávok elektrickej energie a v budúcnosti slúžiť ako záloha v obdobiach, keď je produkcia solárnych a veterných elektrární nízka, uviedlo ministerstvo hospodárstva. Do roku 2030 má podiel obnoviteľných zdrojov na celkovej spotrebe elektriny v Nemecku stúpnuť na 80 %. V prvom štvrťroku 2026 sa nachádzal na úrovni približne 53 %.
