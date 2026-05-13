Nemecko urýchli výstavbu plynových elektrární

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Milan Kapusta

Do roku 2030 má podiel obnoviteľných zdrojov na celkovej spotrebe elektriny v Nemecku stúpnuť na 80 %.

Autor TASR
Berlín 13. mája (TASR) - Nemecká vláda pripravuje pôdu na výstavbu nových plynových elektrární. Vládny kabinet v stredu schválil príslušný návrh zákona, ktorého cieľom je zabezpečiť spoľahlivosť dodávok energie, oznámila v stredu ministerka hospodárstva Katherina Reicheová. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Obnoviteľné zdroje energie potrebujú poistku na celý život - a tou je zaručený výkon,“ povedal Reicheová. Nové plynové elektrárne majú v rámci postupného odchodu od uhlia plánovaného do roku 2038 zabezpečiť spoľahlivosť dodávok elektrickej energie a v budúcnosti slúžiť ako záloha v obdobiach, keď je produkcia solárnych a veterných elektrární nízka, uviedlo ministerstvo hospodárstva. Do roku 2030 má podiel obnoviteľných zdrojov na celkovej spotrebe elektriny v Nemecku stúpnuť na 80 %. V prvom štvrťroku 2026 sa nachádzal na úrovni približne 53 %.
