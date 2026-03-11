< sekcia Ekonomika
Nemecko uvoľní časť strategických zásob ropy

Autor TASR
Berlín 11. marca (TASR) - Nemecko uvoľní časť svojich strategických rezerv ropy, aby čelilo vysokým cenám energií v dôsledku vojny na Blízkom východe. Pre agentúru AFP to v stredu povedal zdroj z nemeckej vlády. Zároveň agentúra DPA cituje denník Handelsblatt, ktorý s odolaním sa na vládne zdroje napísal, že Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) navrhuje svojim členským štátom uvoľnenie až 400 miliónov barelov ropy. Išlo by o najväčšie uvoľnenie v histórii, ktoré by výrazne prekročilo predošlý rekord, keď po ruskom útoku na Ukrajinu zo zásobníkov na trh smerovalo 182 miliónov barelov ropy.
Objem 400 miliónov barelov zodpovedá množstvu ropy, ktoré prešlo cez Hormuzský prieliv počas 20 dní pred začiatkom vojny USA a Izraela proti Iránu. Z nemeckých rezerv by malo pochádzať 19,5 milióna barelov, čo je približne jedna pätina zásob krajiny.
Ceny ropy, ktoré v pondelok (9. 3.) dosiahli trojročné maximum, nasledujúci deň klesli, ale v stredu opäť stúpali. Barel (159 litrov) severomorskej ropnej zmesi Brent sa obchodoval na úrovni 92,31 USD (79,30 eura), čo bolo oproti predchádzajúcemu dňu zdraženie o viac ako 5 %.
(1 EUR = 1,1641 USD)
