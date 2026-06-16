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Nemecko v roku 2025 vyrobilo batérie v hodnote 8,1 miliardy eur
Obzvlášť silne rástla produkcia lítium-iónových batérií, ktorá sa zvýšila o viac ako štvrtinu (28 %) na 4,6 miliardy eur.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 16. júna (TASR) - Výroba batérií v Nemecku dosiahla v roku 2025 rekordnú úroveň. Motorom rastu bola produkcia elektrických automobilov a batériových úložísk, oznámil v utorok Nemecký zväz výrobcov elektroniky a elektrotechniky (ZVEI). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Celkovo sa v Nemecku v uplynulom roku vyrobili batérie v hodnote 8,1 miliardy eur, čo predstavuje nárast o 11 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Obzvlášť silne rástla produkcia lítium-iónových batérií, ktorá sa zvýšila o viac ako štvrtinu (28 %) na 4,6 miliardy eur. Oba trendy, zvýšená produkcia elektrických vozidiel a vysoký dopyt na trhu s úložiskami energie, by mali aj tento rok naďalej poháňať trh s batériami, uviedlo združenie ZVEI.
Dovoz batérií z Číny podľa údajov združenia v roku 2025 vzrástol o štvrtinu na približne 11 miliárd eur. Čína zostáva hlavným dodávateľom batérií do Nemecka, pričom tento trend už roky rastie, uviedlo združenie. Závislosť od Ázie je mimoriadne výrazná v prípade lítium-iónových batérií.
Celkovo sa v Nemecku v uplynulom roku vyrobili batérie v hodnote 8,1 miliardy eur, čo predstavuje nárast o 11 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Obzvlášť silne rástla produkcia lítium-iónových batérií, ktorá sa zvýšila o viac ako štvrtinu (28 %) na 4,6 miliardy eur. Oba trendy, zvýšená produkcia elektrických vozidiel a vysoký dopyt na trhu s úložiskami energie, by mali aj tento rok naďalej poháňať trh s batériami, uviedlo združenie ZVEI.
Dovoz batérií z Číny podľa údajov združenia v roku 2025 vzrástol o štvrtinu na približne 11 miliárd eur. Čína zostáva hlavným dodávateľom batérií do Nemecka, pričom tento trend už roky rastie, uviedlo združenie. Závislosť od Ázie je mimoriadne výrazná v prípade lítium-iónových batérií.