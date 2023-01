Nemecko v sobotu otvorilo druhý terminál na skvapalnený zemný plyn

Berlín 15. januára (TASR) - Nemecko v sobotu (14. 1.) slávnostne otvorilo svoj druhý terminál na skvapalnený zemný plyn (LNG), ktorý je súčasťou snahy najväčšej európskej ekonomiky zbaviť sa závislosti od ruských energií. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Na slávnostnej ceremónii v Lubmine na pobreží Baltského mora sa zúčastnil aj spolkový kancelár Olaf Scholz. Pred necelým mesiacom sa otvoril prvý nemecký terminál vo Wilhelmshavene v Severnom mori. Očakáva sa, že v najbližších mesiacoch bude spustených niekoľko ďalších vrátane druhého terminálu v Lubmine.



Terminály na LNG sú súčasťou snáh Berlína o riešenie energetickej krízy, ktorých súčasťou je aj dočasné oživenie starých uhoľných elektrární a predĺženie životnosti posledných troch nemeckých atómových elektrární do polovice apríla. Posledné nemecké reaktory mali byť pôvodne vypnuté koncom do roka 2022.



Niekoľko dní po februárovom ruskom útoku na Ukrajinu Scholz oznámil, že jeho vláda sa rozhodla urýchlene vybudovať prvé terminály na LNG. Nemecko pred ruskou inváziou pokrývalo viac než polovicu spotreby zemného plynu dodávkami z Ruska, ktoré sa už úplne zastavili.



"Túto zimu prežijeme, nemáme problémy s dodávkami plynu a vieme ich zabezpečiť všade v Nemecku na rozdiel od toho, čoho sa mnohí dlho obávali," uviedol v sobotu Scholz a pochválil rýchlosť výstavby prvých terminálov na LNG. "Nemecko sa nakoniec ani nedostalo do ekonomickej krízy," dodal.