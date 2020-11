Nemecko verí, že sa nájde riešenie veta rozpočtu a fondu EÚ

Berlín 17. novembra (TASR) - Nemecko je optimistické a verí, že sa nájde riešenie v prípade vetovania rozpočtu Európskej únie (EÚ) a jej fondu obnovy zo strany Poľska a Maďarska. Uviedol to v utorok minister zahraničných vecí Heiko Maas.



Obe krajiny v pondelok zablokovali schválenie dlhodobého rozpočtu EÚ a záchranného balíka na obnovu ekonomík zasiahnutých pandémiou nového koronavírusu. Blok sa tak dostal do politickej krízy.



„Budeme v najbližších hodinách a dňoch pracovať so všetkými zúčastnenými stranami na nájdení riešenia,“ povedal Maas. „Potrebujeme nielen riešenie, ale aj rýchle riešenie a som si istý, že ho dosiahneme,“ dodal.



Maas naznačil tiež svoju frustráciu z blokovania naliehavo potrebných finančných prostriedkov. Uviedol však, že úloha Nemecka ako súčasnej predsedníckej krajiny bloku a sprostredkovateľa znamená, že „by nebolo múdre povedať, čo si skutočne myslím o vete".



Maďarsko a Poľsko nesúhlasia s tým, aby boli financie od EÚ spojené s dodržiavaním princípov právneho štátu, pričom posudzovať to má Brusel. Vetovanie rozpočtu, a tým pádom aj balíka stimulov vo výške 750 miliárd eur, vyvolalo v Bruseli pobúrenie. Manfred Weber, vedúci stredopravej skupiny v Európskom parlamente odkázal: „Ak rešpektujete zásady právneho štátu, nemusíte sa báť."



„Odpieranie finančnej pomoci celej Európe počas najhoršej krízy za uplynulé desaťročia je nezodpovedné,“ vyhlásil. Touto otázkou sa teraz budú zaoberať ministri pre európske záležitosti členských štátov na utorkovej videokonferencii, aby pripravili pôdu pre štvrtkový (19. 11.) summit lídrov EÚ.



Nemecký minister pre európske záležitosti Michael Roth v utorok vyzval na urgentné riešenie patovej situácie. Dodal, že teraz nie je čas na právo veta, je potrebné konať rýchlo a v duchu solidarity.