Nemecko vo veľkom rozširuje veterné elektrárne na mori

Hamburg 12. marca (TASR) - Rozvoj veternej energie na mori, ktorý plánuje nemecká vláda, znamená, že až štvrtina nemeckej výlučnej hospodárskej zóny v Severnom a Baltskom mori bude pokrytá veternými elektrárňami. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá sa odvolala na prepočty Spolkovej námornej a hydrografickej agentúry BSH.



"Netreba zabúdať na to, že veterná farma pozostáva z jednotlivých turbín, ktoré sú od seba vzdialené 800 až 1000 metrov," priblížil v utorok zástupca BSH Nico Nolte. Napriek tomu vyjadril optimizmus, že agentúra dokáže splniť svoje ambiciózne úlohy.



Výhradná hospodárska zóna zahŕňa takmer 33.000 km2 ležiacich v Severnom a Baltskom mori mimo nemeckých výsostných vôd, krajina ich však môže komerčne využívať.



Nemecká vláda chce do roku 2045 zvýšiť inštalovaný výkon veternej energie na mori na 70 gigawattov (GW). V súčasnosti sa pri pobreží Severného a Baltského mora nachádza 1564 veterných turbín s celkovým výkonom 8,4 gigawattov. Ďalšie štyri veterné farmy s kapacitou 2,54 GW sú v súčasnosti vo výstavbe.



Energetická transformácia mení spôsob využitia Severného a Baltského mora v nevídanom rozsahu, uviedol Helge Heegewaldt, predseda BSH. "Sme presvedčení, že veterná energia na mori je základným stavebným kameňom pre transformáciu nášho energetického systému a zmiernenie zmeny klímy," dodal.



Vo februári jeho úrad vydal novú vyhlášku o uplatňovaní zákona o veternej energii na mori. Na jej základe môžu energetické spoločnosti v oblastiach, ktoré boli ponúknuté do aukcie, postaviť tri veterné parky s celkovým výkonom 5,5 GW.