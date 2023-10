Nemecko vybuduje podzemný kábel pre dovoz elektriny zo Severného mora

Berlín 23. októbra (TASR) - Nemecký minister hospodárstva Robert Habeck vydá v pondelok pokyn na začatie výstavby nového veľkého elektrického vedenia, ktoré nahradí uhoľné zdroje energie. Prevádzkovateľ siete Amprion začne v meste Meppen pri hraniciach s Holandskom stavať 300-kilometrovú trasu pre podzemný kábel, ktorý bude privádzať elektrinu z veterných elektrární v Severnom mori do spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko. Kábel má mať kapacitu dva gigawatty, čo zodpovedá energetickej potrebe približne dvoch miliónov ľudí. Práce by mali trvať tri roky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Projekt je súčasťou prechodu Nemecka k udržateľným zdrojom energií, ktorý urýchlila snaha o zníženie závislosti od ruskej ropy a plynu po ruskej invázii na Ukrajinu. V regiónoch Porýnia a Porúria budú do roku 2038 postupne odstavené všetky uhoľné elektrárne. Výpadok v dodávkach sa má kompenzovať s pomocou veternej energie z pobrežia Severného mora.