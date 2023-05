Nemecko vyčlení 4 miliardy eur na dotáciu cien elektriny v priemysle

Berlín 22. mája (TASR) - Nemecko plánuje vyčleniť na každý rok približne 4 miliardy eur na dotovanie cien elektriny pre energeticky náročné priemyselné odvetvia, aby podporilo prechod priemyslu od fosílnych palív a odradilo firmy od sťahovania sa do zahraničia. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Vláda v Berlíne minulý rok zaviedla cenové stropy na elektrinu a plyn, aby chránila priemysel a domácnosti pred rastúcimi cenami energií po vypuknutí vojny na Ukrajine. Firmy v Nemecku však tvrdia, že ceny elektriny sú stále príliš vysoké.



"Chceme, aby priemysel zostal doma, v Nemecku, a mal perspektívu transformácie. Na to je určená priemyselná cena elektrickej energie," uviedol v pondelok na tlačovej konferencii minister hospodárstva Robert Habeck.



Vláda rokuje o podrobnostiach dotácií, proti ktorým je ministerstvo financií. Podľa Habecka by dotácie mohli obmedziť ceny elektriny na 6 centov za kilowatthodinu (kWh), čo by pokrylo 80 % spotreby firiem v priemysle.



"Táto cena bude vypočítaná na základe priemernej burzovej ceny elektriny," povedal Habeck s tým, že to bude motivovať spoločnosti hľadať na trhu lacnejšie energie z obnoviteľných zdrojov.



Dotácie by mali stáť približne 25 až 30 miliárd eur a mali by sa postupne zrušiť do roku 2030. Financovať by sa mali prostredníctvom fondu na stabilizáciu hospodárstva (ESF), ktorý bol pôvodne vytvorený v roku 2020 na záchranu leteckej spoločnosti Lufthansa počas pandémie ochorenia COVID-19.



Začiatkom tohto mesiaca nemecké ministerstvo financií vystúpilo proti dotačným plánom ministerstva hospodárstva, keďže to rozpočet neumožňuje a existujúce prostriedky nie je možné presmerovať.



Z navrhovanej podpory budú podľa Habecka ťažiť malé a stredné firmy v energeticky náročných odvetviach, ako je kovopriemysel a chemický sektor.



"Ak nezaplatíme túto cenu, možno už nebudeme mať priemyselné odvetvia v týchto energeticky náročných oblastiach a to by bola strata," dodal Habeck.