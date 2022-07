Nemecko vykázalo za máj schodok v obchode

Wiesbaden 4. júla (TASR) - Zahranično-obchodná bilancia v Nemecku sa v máji 2022 prehupla do deficitu, keďže export nečakane klesol, zatiaľ čo dovoz vzrástol viac, ako ekonómovia odhadovali. TASR o tom informuje na základe údajov, ktoré v pondelok zverejnil spolkový štatistický úrad Destatis.



Konkrétne vývoz z najväčšej európskej ekonomiky sa v máji znížil medzimesačne o 0,5 % po náraste o 4,4 % v apríli. Ekonómovia pritom očakávali, že vývoz v máji stúpne o 0,9 %.



Zároveň dovoz do Nemecka vzrástol medzimesačne o 2,7 % a prekonal odhady ekonómov, ktorí predpovedali, že sa jeho rast spomalí na 0,9 % z aprílových 3,5 %.



V dôsledku toho zaznamenalo Nemecko deficit obchodnej bilancie vo výške 1 miliardy eur po aprílovom prebytku 3,1 miliardy eur.



Destatis tiež uviedol, že vývoz do Ruska v máji medzimesačne vzrástol o 29,4 % po poklese o 9,9 % v apríli a prudkom páde o takmer 60 % v marci. Na druhej strane dovoz z Ruska v máji klesol o 9,8 %.



V medziročnom porovnaní sa rast nemeckého exportu v máji 2022 zrýchlil na 19 % z aprílových 9,3 % a rast importu na 33,6 % z 25,8 %.



Prekvapivý medzimesačný pokles celkového exportu bol spôsobený slabším dopytom z krajín Európskej únie o 2,8 %.



Najviac nemeckého exportu smerovalo v máji do Spojených štátov, kde v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom stúpol vývoz o 5,7 % na 13,4 miliardy eur, dodal štatistický úrad.