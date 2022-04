Nemecko vylučuje okamžité embargo na ruský plyn

Brusel 4. apríla (TASR) - Nemecký minister financií Christian Lindner aj napriek správam o vojnových zločinoch ruskej armády vylučuje okamžité embargo na ruský plyn. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Podľa Lindnera Európska únia (EÚ) musí prijať tvrdé sankcie, ale ruský plyn nedokáže v krátkodobom horizonte nahradiť. "Poškodili by sme viac samých seba ako ich," uviedol na okraji stretnutia Euroskupiny.



Lindner sa vyslovil za čo najrýchlejšie ukončenie prakticky všetkých ekonomických vzťahov s Ruskom. Nemecko sa musí podľa neho najrýchlejšie, ako je to možné, zbaviť závislosti od dovozu ruských energií.



Naopak slovinský minister financií Andrej Šircelj dúfa, že súčasťou ďalšieho balíka sankcií budú aj opatrenia zacielené na ruskú ropu a plyn. "Slovinsko tieto opatrenia podporuje a myslím si, že sú veľmi dôležité."



Viac než päť týždňov po začiatku ruského útoku proti Ukrajine sa po stiahnutí ruských jednotiek objavili na kyjevskom predmestí Buča stovky mŕtvych civilistov. Ukrajinský minister zahraničných veci Dmytro Kuleba vyzval v nedeľu (3. 4.) na sprísnenie sankcií proti Moskve, ktorých súčasťou by bolo aj embargo na ruskú ropu, plyn a uhlie, vylúčenie všetkých ruských bánk zo systému medzibankových platieb SWIFT a uzavretie všetkých prístavov pre ruské lode a tovary.