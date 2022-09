Nemecko vynaloží miliardy na pomoc s vysokými cenami energií

Berlín 29. septembra (TASR) - Nemecko si požičia až 200 miliárd eur na financovanie plánu na pomoc podnikom a domácnostiam s prudko stúpajúcimi nákladmi na energiu v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu. TASR o tom informuje na základe správ AP, DPA a AFP.



"Nemecká vláda urobí všetko pre to, aby ceny klesli," povedal na tlačovej konferencii kancelár Olaf Scholz.



Vláda reaktivuje ekonomický stabilizačný fond, ktorý sa predtým používal počas pandémie nového koronavírusu a posilní ho ďalšími finančnými prostriedkami na obmedzenie cien plynu. Vláda tiež pracuje na opatreniach na obmedzenie nákladov na elektrinu.



Rozhodnutie Ruska obmedziť dodávky zemného plynu do Európy a nedávne úniky z dvoch plynovodov Nord Stream podľa Scholza ukázali, že v blízkej budúcnosti nemožno očakávať ďalšie ruské dodávky energie.



"Ceny musia ísť dole," povedal Scholz na tlačovej konferencii v Berlíne. "Aby sme dosiahli tento cieľ, otvárame veľký dáždnik."



Minister financií Christian Lindner označil balík pomoci za najnovšiu taktiku v rámci toho, čo nazval "energetickou vojnou" s Ruskom.



Vláda použije tieto finančné prostriedky okrem iného na kompenzáciu dovozcov a dodávateľov plynu za straty, ktoré im vzniknú v dôsledku neschopnosti preniesť vysoké ceny plynu, ktorý nakupujú v zahraničí, na svojich domácich spotrebiteľov.



"Nemecko ukazuje svoju finančnú silu v energetickej vojne," povedal Lindner na spoločnej tlačovej konferencii s kancelárom Scholzom a ministrom hospodárstva Robertom Habeckom.



"Po sabotáži neznámych aktérov v Baltskom mori sa situácia vyostrila," dodal Lindner s odkazom na katastrofálne úniky plynu na potrubiach Nord Stream 1 a 2 smerujúcich z Ruska do Nemecka.



Vláda preto využije svoj ekonomický stabilizačný fond, ktorý nie je súčasťou bežného spolkového rozpočtu na zavedenie stropu na ceny energií. Expertná skupina teraz vypracuje detaily cenového stropu, povedal Scholz.



Tento krok je politickým kompromisom potom, čo kontroverzná daň za plyn pre spotrebiteľov zlyhala pre obavy, že je príliš široko definovaná a mohla by naraziť na právne problémy potom, čo vláda podnikla kroky na znárodnenie spoločnosti Uniper SE, najväčšieho nákupcu ruského plynu v krajine.



Mechanizmus financovania umožňuje Lindnerovi, tzv. fiškálnemu jastrabovi, teda stúpencovi tvrdej línie, dodržať svoj sľub o obnovení tzv. dlhovej brzdy - ústavného limitu na čisté pôžičky - v budúcom roku. Dlhová brzda bola na začiatku pandémie na jar 2020 pozastavená, aby umožnila vláde poskytnúť štedrú pomoc domácnostiam a podnikom.