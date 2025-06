Nemecko vyrobilo viac elektriny z fosílnych palív

Berlín 6. júna (TASR) - Nemecko vyrobilo v 1. štvrťroku 2025 viac elektriny z fosílnych palív ako z obnoviteľných zdrojov. Ukázali to v piatok oficiálne údaje spolkového štatistického úradu Destatis. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Štatistický úrad uviedol, že v prvých troch mesiacoch 2025 pochádzalo 50,5 % elektriny v Nemecku z fosílnych palív, ako je uhlie alebo zemný plyn. To je nárast zo 41,5 % v rovnakom období predchádzajúceho roka.



Uplynulý kvartál bol tiež prvým trojmesačným obdobím, od 1. štvrťroka 2023, keď boli fosílne palivá najväčším zdrojom elektriny a prevážili aj výrobu z obnoviteľných zdrojov v Nemecku.



Hlavným dôvodom bolo podľa Destatistu počasie, predovšetkým nedostatok vetra. Napriek tomu zostala veterná energia jediným najväčším zdrojom obnoviteľnej energie a podieľala sa až 27,8 % na celkovej produkcii elektrickej energie v krajine. To však bolo menej ako 38,5 % v 1. štvrťroku 2024.



Na vyplnenie výpadku elektriny z vetra sa použilo uhlie, ktoré vyrobilo 27 % elektriny v prvých troch mesiacoch roka, oproti 23 % vlani.



Tretí bol zemný plyn s podielom 20,6 %, nasledovala solárna energia (9,2 %) a bioplyn (6,1 %).











