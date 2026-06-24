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Nemecko vyšetruje okolnosti predaja firmy Gazprom Germania
Vyšetrovatelia nemeckej Spolkovej prokuratúry uskutočnili v stredu razie v niekoľkých lokalitách v Berlíne a vo Frankfurte nad Mohanom.
Autor TASR
Karlsruhe 24. júna (TASR) - Vyšetrovatelia nemeckej Spolkovej prokuratúry uskutočnili v stredu razie v niekoľkých lokalitách v Berlíne a vo Frankfurte nad Mohanom. Zásahy súvisia so spoločnosťou Gazprom Germania, dcérou ruského štátneho plynárenského koncernu Gazprom, oznámila prokuratúra. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Vyšetrovanie sa týka predaja a likvidácie spoločnosti Gazprom Germania z konca marca 2022. Firma v tom čase kontrolovala najmenej 25 % kapacity zásobníkov zemného plynu v Nemecku. Ruský materský koncern podnik predal, pričom nové vlastnícke vzťahy zostali nejasné. Ako nový majiteľ vystupovala spoločnosť so sídlom v Moskve, ktorá nemala väzby na odvetvie, uviedla Spolková prokuratúra.
Nový vlastník bezprostredne po získaní podniku nariadil jeho likvidáciu. Cieľom tohto kroku pravdepodobne bolo narušiť dodávky plynu v Nemecku, uviedla prokuratúra. Tomu sa však podarilo zabrániť, keďže firma sa od apríla 2022 nachádzala v správe nemeckého štátu a následne bola zoštátnená. Spolková prokuratúra uviedla, že teraz vyšetruje ruského občana, ktorý okrem iného čelí obvineniu z pokusu o sabotáž namierenú proti ústave. V súvislosti s vyšetrovaním úrady nikoho nezadržali.
Vyšetrovanie sa týka predaja a likvidácie spoločnosti Gazprom Germania z konca marca 2022. Firma v tom čase kontrolovala najmenej 25 % kapacity zásobníkov zemného plynu v Nemecku. Ruský materský koncern podnik predal, pričom nové vlastnícke vzťahy zostali nejasné. Ako nový majiteľ vystupovala spoločnosť so sídlom v Moskve, ktorá nemala väzby na odvetvie, uviedla Spolková prokuratúra.
Nový vlastník bezprostredne po získaní podniku nariadil jeho likvidáciu. Cieľom tohto kroku pravdepodobne bolo narušiť dodávky plynu v Nemecku, uviedla prokuratúra. Tomu sa však podarilo zabrániť, keďže firma sa od apríla 2022 nachádzala v správe nemeckého štátu a následne bola zoštátnená. Spolková prokuratúra uviedla, že teraz vyšetruje ruského občana, ktorý okrem iného čelí obvineniu z pokusu o sabotáž namierenú proti ústave. V súvislosti s vyšetrovaním úrady nikoho nezadržali.