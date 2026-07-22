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< sekcia Ekonomika

Nemecko vytvorí investičný fond na podporu zbrojárskych startupov

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Startupy a scaleupy v sektore obrany zohrávajú čoraz dôležitejšiu úlohu pri posilňovaní bezpečnostnej a obrannej pripravenosti Nemecka, konštatuje nemecký vládny dokument.

Autor TASR
Berlín 22. júla (TASR) - Nemecká vláda v stredu oznámila, že v rámci širšej stratégie na podporu nových podnikov vytvorí investičný fond, ktorý štátu umožní priamo investovať do startupov v oblasti obrany. Nemecko a ďalšie európske štáty v reakcii na ruskú vojnu proti Ukrajine a pre pochybnosti o spoľahlivosti bezpečnostných záruk zo strany USA za prezidenta Donalda Trumpa sa totiž po desaťročiach nedostatočných investícií usilujú o obnovu obranných kapacít. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Startupy a scaleupy v sektore obrany zohrávajú čoraz dôležitejšiu úlohu pri posilňovaní bezpečnostnej a obrannej pripravenosti Nemecka, konštatuje nemecký vládny dokument. S cieľom zlepšiť prístup ku kapitálu vláda zriadi „nový nástroj pre priame spolkové investície do startupov a scaleupov“, ktoré vyvíjajú produkty a služby s jasným vojenským použitím, dodáva dokument. Sumu fondu však nespomína.

V prvej polovici tohto roka bolo v Nemecku založených rekordných 3053 startupov, čo je o 52 % viac ako v druhej polovici roka 2025. V roku 2024 zamestnávali nemecké startupy o 26 % viac ľudí ako v roku 2020.

Nemecká firma Helsing, ktorá sa zaoberá umelou inteligenciou v oblasti obrany, a startup ARX Robotics, ktorý vyrába autonómne pozemné systémy, dodávajú svoje produkty na použitie na bojisku na Ukrajine, kde sa vojna stala testovacím priestorom pre rýchlo nasaditeľné technológie.
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