Nemecko vyzvalo EP na urýchlenie rokovaní o balíku stimulov

Berlín 24. septembra (TASR) - Nemecko, ktoré v súčasnosti predsedá Európskej únii (EÚ), vo štvrtok vyzvalo Európsky parlament, aby urýchlil rokovania a pracoval aj cez víkendy, v snahe čo najskôr schváliť záchranný balík pre ekonomiky bloku a rozpočet Únie na obdobie rokov 2021-2027 v bezprecedentnej celkovej výške viac ako 1,8 bilióna eur.



Európsky parlament (EP) musí totiž schváliť balíček, na ktorom sa dohodli lídri EÚ po náročnom štvordňovom summite koncom júla. Až potom môžu začať prúdiť peniaze, ktoré pomôžu ekonomikám členských štátov zotaviť sa z najhlbšej recesie v ich modernej histórii.



Ale EP požaduje výmenou za svoj súhlas, aby vlády vynaložili viac peňazí na výskum a vývoj a poskytli právne záväzný harmonogram zavedenia nových daní v celej Únii na splatenie nákladov na stimuly.



Kľúčové tiež je, že parlament chce aj jasné prepojenie medzi peniazmi od EÚ a dodržiavaním zásad právneho štátu. Táto podmienka je "šitá na mieru" Poľsku a Maďarsku, ktoré čelia vyšetrovaniu EÚ za porušovanie demokratických princípov.



"Som veľmi znepokojený tým, že rokovania v súčasnosti postupujú príliš pomaly. Musíme výrazne zvýšiť frekvenciu rokovaní. Navrhli sme Európskemu parlamentu, aby rokoval aj cez víkendy," uviedol nemecký veľvyslanec pri EÚ Michael Clauss.



Vzhľadom na to, že rozpočet EÚ vo výške 1,1 bilióna eur na roky 2021-2027 a balík na oživenie ekonomiky vo výške 750 miliárd eur musia byť schválené jednomyseľne, Varšava a Budapešť môžu zadržať rozdelenie peňazí ďalším 25 krajinám EÚ, ak sa zavedie pevné prepojenie medzi vyplatením pomoci a dodržiavaním zásad právneho štátu.



"Čo sa týka mechanizmu právneho štátu, intenzívne rokujeme s členmi EÚ," povedal Clauss s tým, že rokovania sú „mimoriadne komplikované" a Berlín čoskoro predloží ostatným vládam návrh jeho presného znenia.



Európski zákonodarcovia chcú tento mechanizmus sprísniť, aj keď riskujú, že Varšava a Budapešť využijú právo veta, ak by to považovali za skutočnú hrozbu pre získanie veľkorysých financií z bloku.



Clauss dodal, že pokiaľ ide o celoeurópske dane vlády a EP sa približujú k dohode. Ale ide tiež o komplikovanú záležitosť, pretože sa týka právomocí v oblasti stanovovania daní, ktoré si žiarlivo strážia národné parlamenty.