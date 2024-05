Nemecko vyzvalo na rozšírenie povinného označovania pôvodu potravín

Berlín 26. mája (TASR) - Nemecký minister poľnohospodárstva Cem Özdemir vyzval na urýchlené rozšírenie povinného označovania pôvodu potravín v celej Európskej únii (EÚ) po nadchádzajúcich európskych voľbách. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Podľa Özdemira európsky komisár zodpovedný za tento proces v ňom musí pokračovať a dosiahnuť pokrok.



Na plány by sa jednoducho nemalo potichu zabúdať, povedal Özdemir a vyzval súčasnú Európsku komisiu, aby problém riadne odovzdala, aby sa konečne mohol dosiahnuť pokrok. Minister túto otázku znovu nastolí na pondelkovom stretnutí s kolegami z Únie.



Nemecko a Rakúsko spoločne požadujú rýchle rozšírenie povinného označovania, ktoré by umožnilo zákazníkom robiť informované rozhodnutia o tom, čo kupujú, a zároveň by posilnilo postavenie domácich farmárov.



Projekt je súčasťou stratégie Európskej komisie Farm to Fork pre udržateľnejšie poľnohospodárstvo. Zahŕňa rozšírenie označovania na produkty, ako mlieko, mliečne výrobky, mäsové výrobky, ryža či spracované paradajky. Spotrebitelia by sa tak mohli rozhodnúť pre lepšie životné podmienky zvierat, regionálnu pridanú hodnotu a vysoké environmentálne normy, povedal Özdemir.



Vzhľadom na pomalý postup v rámci EÚ Nemecko na vnútroštátnej úrovni už zašlo tak ďaleko, ako je to v rámci európskeho práva možné, poznamenal Özdemir.



Nebalené bravčové, jahňacie, hydinové a kozie mäso musí byť v Nemecku od februára označené krajinou chovu a zabitia, čím sa rozšírilo nariadenie, ktoré sa predtým vzťahovalo na balené a nebalené hovädzie mäso.



Predpisy v súčasnosti vyžadujú, aby etikety potravín uvádzali krajinu pôvodu potravín, ako sú vajcia, čerstvé ovocie či zelenina.