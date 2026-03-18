Nemecko vyzýva EÚ, aby rozšírila hospodárske vzťahy so Sýriou
Autor TASR
Brusel 18. marca (TASR) - Nemecko nalieha na Európsku úniu, aby rozšírila hospodárske vzťahy so Sýriou. Cieľom je podporiť obnovu krajiny zničenej občianskou vojnou a zlepšiť vyhliadky jej obyvateľov do budúcnosti, uvádza sa v dokumente, ktorý vláda v Berlíne adresovala Európskej komisii (EK). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Nemecká vláda konkrétne navrhuje začať rokovať s Európskou investičnou bankou (EIB) o jej návrate do Sýrie a zvážiť opatrenia na uľahčenie obchodu pre sýrskych poľnohospodárov a textilný priemysel. Z dlhodobého hľadiska by sa malo pracovať na komplexnej dohode o partnerstve medzi EÚ a Sýriou, napísala nemecká vláda v dokumente, ktorý má agentúra DPA k dispozícii.
Počas občianskej vojny utieklo zo Sýrie niekoľko miliónov ľudí. Mnohí z nich stále žijú v Nemecku alebo iných členských štátoch EÚ. Jedným z dôvodov je, že hospodárska situácia v Sýrii zostáva aj po páde prezidenta Bašára Asada a zrušení sankcií EÚ kritická.
Berlín vo svojom stanovisku odkazuje na analýzu Svetovej banky (SB), podľa ktorej extrémna chudoba postihuje jedného zo štyroch Sýrčanov, zatiaľ čo dve tretiny obyvateľov žijú pod hranicou chudoby definovanej pre krajiny s nižšími strednými príjmami. Chýbajúce vyhliadky na rozvoj by mohli ohroziť politickú transformáciu a tým aj celkovú stabilitu krajiny, upozornila nemecká vláda. EÚ musí preto podľa nej klásť osobitný dôraz na podporu hospodárskej obnovy Sýrie.
