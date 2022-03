Nemecko vyzýva EÚ na nové rozhovory o obchodnej dohode s USA

Berlín 20. marca (TASR) - Nemecký minister financií Christian Lindner vyzval na nové rokovania o dohode o voľnom obchode medzi Európskou úniou (EÚ) a Spojenými štátmi. Ich cieľom by bolo oživiť diskusiu, ktorú zastavil bývalý americký prezident Donald Trump. Informovali o tom v nedeľu noviny Handelsblatt.



Trump ukončil rokovania o tzv. Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP) a namiesto toho viedol s EÚ množstvo obchodných sporov.



"Mali by sme obnoviť rokovania o transatlantickej dohode o voľnom obchode. Najmä teraz, počas (ukrajinskej) krízy, sa ukazuje, aký dôležitý je voľný obchod s partnermi na celom svete, ktorí zdieľajú naše hodnoty," povedal Lindner pre Handelsblatt.



Nie je jasné, do akej miery má prípadné obnovenie rokovaní podporu v Európe. V uplynulých rokoch sa niektorí predstavitelia vyslovili za obnovenie, iní boli opatrnejší.



Nemecké ministerstvo financií a americké veľvyslanectvo v Berlíne zatiaľ nereagovali na žiadosti o komentár.



TASR o tom informuje na základe správy Reuters.