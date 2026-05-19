< sekcia Ekonomika
Nemecko začalo proces predaja väčšiny podielu v spoločnosti Uniper
V obave pred krachom firmy, ktorý by mohol spôsobiť otrasy v celej ekonomike, vláda Uniper zoštátnila, pričom celková finančná podpora spoločnosti ju stála 13,5 miliardy eur.
Autor TASR
Berlín 19. mája (TASR) - Nemecko spustilo proces predaja väčšiny svojho podielu v energetickej spoločnosti Uniper. Uviedla to v utorok nemecká vláda. Urobila tak takmer štyri roky od znárodnenia spoločnosti, ktorá po začatí vojny na Ukrajine takmer skrachovala. Informovala o tom agentúra AFP.
Spoločnosť sa dostala do finančných problémov potom, ako Rusko po invázii na Ukrajinu a uvalení prvých sankcií európskych štátov voči Moskve firme najskôr znížilo a následne zastavilo dodávky plynu. Uniper potom musel začať nakupovať plyn za vysoké ceny na spotovom trhu.
V obave pred krachom firmy, ktorý by mohol spôsobiť otrasy v celej ekonomike, vláda Uniper zoštátnila, pričom celková finančná podpora spoločnosti ju stála 13,5 miliardy eur. Avšak súhlas so štátnou pomocou podmienila Európska únia skresaním podielu štátu vo firme. Nemecké ministerstvo financií v utorok oznámilo, že tento proces sa práve začal.
„Vláda spustila oficiálny proces s cieľom určiť rozsah dopytu zo strany potenciálnych kupcov,“ povedala pre AFP hovorkyňa ministerstva. Berlín plánuje znížiť svoj podiel vo firme Uniper z terajších vyše 99 % na 25 % plus jedna akcia, dodala hovorkyňa. To vláde umožní udržať si v spoločnosti dostatočný vplyv pri kľúčových rozhodovaniach v oblasti energetickej bezpečnosti.
Spoločnosť sa dostala do finančných problémov potom, ako Rusko po invázii na Ukrajinu a uvalení prvých sankcií európskych štátov voči Moskve firme najskôr znížilo a následne zastavilo dodávky plynu. Uniper potom musel začať nakupovať plyn za vysoké ceny na spotovom trhu.
V obave pred krachom firmy, ktorý by mohol spôsobiť otrasy v celej ekonomike, vláda Uniper zoštátnila, pričom celková finančná podpora spoločnosti ju stála 13,5 miliardy eur. Avšak súhlas so štátnou pomocou podmienila Európska únia skresaním podielu štátu vo firme. Nemecké ministerstvo financií v utorok oznámilo, že tento proces sa práve začal.
„Vláda spustila oficiálny proces s cieľom určiť rozsah dopytu zo strany potenciálnych kupcov,“ povedala pre AFP hovorkyňa ministerstva. Berlín plánuje znížiť svoj podiel vo firme Uniper z terajších vyše 99 % na 25 % plus jedna akcia, dodala hovorkyňa. To vláde umožní udržať si v spoločnosti dostatočný vplyv pri kľúčových rozhodovaniach v oblasti energetickej bezpečnosti.