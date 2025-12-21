< sekcia Ekonomika
Nemecko začalo v tomto roku budovať vodíkovú sieť
Spolkové ministerstvo hospodárstva a energetiky na svojej webovej stránke uvádza, že vodík vyrábaný z obnoviteľnej elektriny má kľúčový význam pre energetickú transformáciu.
Autor TASR
Berlín 21. decembra (TASR) - Budovanie nemeckej medziregionálnej vodíkovej siete, ktoré sa začalo v tomto roku, zatiaľ prebieha podľa plánu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA. Podľa združenia nemeckých prevádzkovateľov plynovej a vodíkovej infraštruktúry FNB Gas bude do konca roka dokončených prvých 525 kilometrov základnej siete na transport vodíka.
Spolkové ministerstvo hospodárstva a energetiky na svojej webovej stránke uvádza, že vodík vyrábaný z obnoviteľnej elektriny má kľúčový význam pre energetickú transformáciu. Zelený vodík môže podľa ministerstva v mnohých oblastiach nahradiť uhlie či zemný plyn. Vodík pri spaľovaní produkuje ako odpadovú látku vodu namiesto oxidu uhličitého, jeho výroba je však energeticky náročná.
Vodíková infraštruktúra vzniká prevažne konverziou existujúcich plynovodov. Nedávno bola dokončená 400-kilometrová trasa z Baltického mora cez Brandenbursko do Saska-Anhaltska. Podľa aktuálnych plánov má základná vodíková sieť do roku 2032 narásť na 9040 km a prepojiť kľúčové vodíkové lokality vo všetkých spolkových krajinách. Približne 60 % z toho má tvoriť prestavaná plynovodná infraštruktúra, zvyšných 40 % budú nové úseky.
Z prvých 525 km vznikla väčšina prestavbou existujúcich plynovodov. V roku 2026 má pribudnúť ďalších 142 km, opäť najmä konverziou plynovodov. V roku 2027 je naplánované dokončenie 1521 km. Strednodobé plány výstavby sa však ešte môžu zmeniť.
Spolkové ministerstvo hospodárstva a energetiky na svojej webovej stránke uvádza, že vodík vyrábaný z obnoviteľnej elektriny má kľúčový význam pre energetickú transformáciu. Zelený vodík môže podľa ministerstva v mnohých oblastiach nahradiť uhlie či zemný plyn. Vodík pri spaľovaní produkuje ako odpadovú látku vodu namiesto oxidu uhličitého, jeho výroba je však energeticky náročná.
Vodíková infraštruktúra vzniká prevažne konverziou existujúcich plynovodov. Nedávno bola dokončená 400-kilometrová trasa z Baltického mora cez Brandenbursko do Saska-Anhaltska. Podľa aktuálnych plánov má základná vodíková sieť do roku 2032 narásť na 9040 km a prepojiť kľúčové vodíkové lokality vo všetkých spolkových krajinách. Približne 60 % z toho má tvoriť prestavaná plynovodná infraštruktúra, zvyšných 40 % budú nové úseky.
Z prvých 525 km vznikla väčšina prestavbou existujúcich plynovodov. V roku 2026 má pribudnúť ďalších 142 km, opäť najmä konverziou plynovodov. V roku 2027 je naplánované dokončenie 1521 km. Strednodobé plány výstavby sa však ešte môžu zmeniť.