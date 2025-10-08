< sekcia Ekonomika
Nemecko začalo vyšetrovať čínskeho maloobchodníka Temu
Temu je jedným z najväčších online maloobchodníkov v Nemecku.
Autor TASR
Düsseldorf 8. októbra (TASR) - Nemecký úrad pre dohľad nad hospodárskou súťažou začal konanie proti skupine Whaleco Technology Limited, ktorá stojí za čínskym online maloobchodným gigantom Temu. TASR o tom informuje na základe správy DPA.
Spolkový úrad pre kartelové dohody oznámil, že preskúma podmienky pre obchodníkov na platforme Temu a zaobchádzanie s dodávateľmi. „Prešetrujeme podozrenie, že Temu by mohol zavádzať neoprávnené podmienky na stanovovanie cien maloobchodníkov na nemeckom trhu,“ povedal Andreas Mundt, prezident úradu.
„Takéto požiadavky by mohli predstavovať významné obmedzenia hospodárskej súťaže a v konečnom dôsledku by mohli viesť aj k zvýšeniu cien na iných predajných kanáloch,“ dodal.
Temu je jedným z najväčších online maloobchodníkov v Nemecku. Na tejto platforme nakupuje niekoľko miliónov ľudí v Európskej únii.
V júli Európska komisia zverejnila predbežné výsledky vyšetrovania, podľa ktorých spoločnosť Temu porušuje zákony európskeho bloku tým, že nerobí dosť pre to, aby zabránila predaju nelegálnych produktov na svojej nákupnej platforme.
Konkrétne, Komisia zistila, že Temu má v ponuke aj produkty, ktoré nie sú v súlade s predpismi, ako sú detské hračky a malá elektronika.
