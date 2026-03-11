< sekcia Ekonomika
Nemecko zakáže čerpacím staniciam zvyšovať ceny viac ako raz denne
Autor TASR
Berlín 11. marca (TASR) - Nemecko zakáže čerpacím staniciam zvyšovať ceny viac ako raz denne, uviedla v stredu ministerka hospodárstva Katherina Reicheová. Vláda urýchlene presadí toto opatrenie prostredníctvom zmeny v zákone na ochranu hospodárskej súťaže, dodala. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Ceny pohonných látok rastú extrémne rýchlo, keď sú ceny ropy vysoké, zatiaľ čo klesajú len pomaly, keď sa ceny ropy znižujú, poznamenala Reicheová. Cieľom vlády je „prelomiť tento mechanizmus“, zdôraznila. Čerpacie stanice budú môcť zvyšovať ceny maximálne raz denne, zatiaľ čo na znižovanie cien by sa žiadne takéto obmedzenie nevzťahovalo, priblížila ministerka.
Ceny nafty a benzínu prudko rastú, odkedy Izrael a USA začali 28. februára útočiť na Irán. Odvetné útoky Teheránu viedli k ochromeniu produkcie ropy v oblasti Perzského zálivu a faktickému uzavretiu Hormuzského prielivu, cez ktorý bežne prechádza približne pätina svetovej produkcie ropy.
