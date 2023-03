Nemecko zakáže čínskym firmám Huawei a ZTE prístup do častí sietí 5G

Berlín 7. marca (TASR) - Nemecko plánuje zakázať telekomunikačným operátorom používať určité zariadenia od čínskych spoločností Huawei a ZTE v sieťach 5G. Dôvodom sú obavy o bezpečnosť. Uviedol to zdroj z vlády, ktorý nechcel byť menovaný. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Nemecký zákaz by mohol zahŕňať aj komponenty už zabudované do sietí. Operátori by ich tak museli odstrániť a vymeniť, tvrdia nemecké médiá.



Hovorca ministerstva vnútra potvrdil, že vláda, ktorá je uprostred prehodnocovania svojich vzťahov s popredným obchodným partnerom Čínou, uskutočnila všeobecnú kontrolu dodávateľov telekomunikačných technológií. Zatiaľ však Berlín nezakázal žiadnemu operátorovi používať určité komponenty od čínskych spoločností vo svojich 5G sieťach, uviedol hovorca.



"Hlavnou zmenou je, že tieto prísne kontroly potenciálnych bezpečnostných rizík sa teraz vzťahujú aj na existujúce komponenty v telekomunikačných sieťach," uviedol hovorca s tým, že operátori nedostanú kompenzácie za časti, ktoré bude potrebné zo sietí odstrániť a vymeniť.



Podľa správy ministerstva vnútra Nemecko môže zakázať konkrétnemu dodávateľovi poskytovať kritické komponenty, ak zistí, že je priamo alebo nepriamo kontrolovaný vládou iného štátu.



"Je to znak toho, že nemecká vláda možno konečne berie riziká súvisiace s Čínou pre národnú bezpečnosť vážne," povedal Noah Barkin, z prieskumnej firmy Rhodium Group, ktorá sa špecializuje na nemecko-čínske vzťahy. Pripomenul zároveň, že po rokoch váhania je v nemeckej 5G sieti veľa čínskych zariadení a potrvá roky, kým budú odstránené.



Kritici Huawei a ZTE poukazujú na ich úzke prepojenie s pekinskými bezpečnostnými službami, čo znamená, že ich začlenenie do mobilných sietí by čínskym špiónom a dokonca sabotérom umožnilo prístup k základnej infraštruktúre iných štátov.



Huawei, ZTE a čínska vláda tieto tvrdenia odmietajú a tvrdia, že sú motivované protekcionistickou túžbou podporovať nečínskych rivalov.



Štáty v Európe ešte len formulujú svoje telekomunikačné politiky. Iba Británia a Švédsko doteraz zakázali Huawei a ZTE dodávať kritické sieťové zariadenia 5G.



Nemecko v roku 2021 prijalo zákon o bezpečnosti IT, ktorý priniesol veľké prekážky pre výrobcov telekomunikačných zariadení novej generácie, ale nezakazuje používať komponenty od Huawei a ZTE, ako to urobili niektoré iné krajiny.



Nová správa ukázala, že Nemecko sa v skutočnosti stalo ešte viac závislé od zariadení Huawei, pokiaľ ide o jeho 5G rádiové prístupové sieťové vybavenie (RAN), než v staršej 4G sieti, aj keď sa operátori vyhýbali používaniu čínskej technológie pre základné siete.



Podľa portálu Zeit Online berlínska agentúra pre kybernetickú bezpečnosť a ministerstvo vnútra už mesiace kontrolujú, či sa v rozrastajúcich sa sieťach 5G nenachádzajú komponenty, ktoré by mohli ohroziť ich bezpečnosť.



Prieskum nebol oficiálne ukončený, ale výsledok je už jasný, uviedol Zeit Online s odvolaním sa na vládne zdroje - vláda plánuje operátorom zakázať používať určité ovládacie prvky od Huawei a ZTE v 5G sieťach.