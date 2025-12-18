< sekcia Ekonomika
Nemecko zakladá nový fond na podporu súkromných a verejných investícií
Fond nie je klasickým štátnym fondom, ale bude poskytovať širokú škálu nástrojov, poznamenal Klingbeil.
Autor TASR
Berlín 18. decembra (TASR) - Nemecká vláda poskytne záruky vo výške viac ako 30 miliárd eur s cieľom zmobilizovať investície súkromných spoločností a samospráv v celkovom objeme 130 miliárd eur, oznámil vo štvrtok v Berlíne minister financií Lars Klingbeil. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Nemecký fond (Deutschlandfonds) bude podporovať investície súkromného kapitálu do nových technológií a výrobných zariadení, rozširovania obnoviteľných zdrojov energie, rozvodných sietí diaľkového vykurovania a elektrických sietí, ako aj do umelej inteligencie, biotechnológií a obrany.
Fond nie je klasickým štátnym fondom, ale bude poskytovať širokú škálu nástrojov, poznamenal Klingbeil. „Nemecký fond bude schopný pokryť riziká, aby sa zabezpečilo, že najlepšie nápady vznikajú v Nemecku a môžu sa tu aj rozvíjať,“ dodal. Cieľom je nasmerovať súkromný kapitál tam, kde vznikajú inovácie a kde je možné vytvoriť odolnejšie dodávateľské reťazce, priblížila ministerka hospodárstva Katherina Reicheová.
Nemecký fond (Deutschlandfonds) bude podporovať investície súkromného kapitálu do nových technológií a výrobných zariadení, rozširovania obnoviteľných zdrojov energie, rozvodných sietí diaľkového vykurovania a elektrických sietí, ako aj do umelej inteligencie, biotechnológií a obrany.
Fond nie je klasickým štátnym fondom, ale bude poskytovať širokú škálu nástrojov, poznamenal Klingbeil. „Nemecký fond bude schopný pokryť riziká, aby sa zabezpečilo, že najlepšie nápady vznikajú v Nemecku a môžu sa tu aj rozvíjať,“ dodal. Cieľom je nasmerovať súkromný kapitál tam, kde vznikajú inovácie a kde je možné vytvoriť odolnejšie dodávateľské reťazce, priblížila ministerka hospodárstva Katherina Reicheová.