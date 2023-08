Nemecko zamietlo žiadosť Deutsche Post o vyššie ceny poštových známok

Bonn 7. augusta (TASR) - Nemecký Spolkový úrad pre reguláciu sieťových odvetví (Bundesnetzagentur, BNetzA) zamietol žiadosť prevádzkovateľa poštových služieb Deutsche Post o predčasné zvýšenie poštovného v prípade listových zásielok na pokrytie rastúcich nákladov. TASR o tom informuje na základe správ DPA a Reuters.



Deutsche Post v máji poslala úradu list so žiadosťou o súhlas so zvýšením ceny poštovného už v roku 2024, o rok skôr, ako sa plánovalo. Odôvodnila to nárastom nákladov na energie aj personál. Regulačný úrad však po preskúmaní návrhu uviedol, že Deutsche Post mu neposkytla dostatočné dôkazy o raste nákladov. A šéf BNetzA Klaus Müller vyhlásil, že spoločnosť dosiahla zisk v sektore listov. Deutsche Post sa môže proti rozhodnutiu odvolať.



Cena poštovného v Nemecku sa zvyčajne zvyšuje každé tri roky. V roku 2012 bolo poštovné za štandardný vnútroštátny list 55 centov a v súčasnosti je to 85 centov, pričom k poslednému zvýšeniu ceny došlo v januári 2022 o 5 centov.



Deutsche Post uviedla, že aktuálna cena známky v Nemecku za štandardný list je pod európskym priemerom napriek relatívne vysokým platom. Argumentovala tiež, že prognózy z roku 2021, na ktorých je založená súčasná tvorba cien, už nie sú presné.



"Deutsche Post nebola schopná dokázať, že znížené objemy pošty viedli k zvýšeniu nákladov na listovú zásielku. Priemerné jednotkové náklady sú dokonca mierne pod prognózou na rok 2021," oponoval regulátor vo vyhlásení.



Deutsche Post zase upozornila, že ak nebude môcť zvýšiť ceny skôr, výrazne to spomalí jej snahy o dosiahnutie klimatickej neutrality.



"Toto rozhodnutie zvyšuje tlak na náklady v sektore listových zásielok. Investície do udržateľnej univerzálnej poštovej služby sú za týchto podmienok sotva možné," vyhlásila členka predstavenstva a vedúca oddelenia Post & Paket Nikola Hagleitnerová.



Rozhodnutie regulačného úradu prichádza potom, čo nemecké spotrebiteľské ceny v júli podľa predbežných údajov medziročne vzrástli o 6,5 %.