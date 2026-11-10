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Nemecko zaplatí 6,64 miliardy eur za 50 % akcií spoločnosti KNDS
Vláda v Berlíne minulý týždeň potvrdila, že pokračuje v rokovaniach o možnom majetkovom vstupe do spoločnosti KNDS.
Autor TASR
Berlín 10. novembra (TASR) - Nemecká vláda plánuje zaplatiť 6,64 miliardy eur za 50-percentný podiel v nemecko-francúzskej zbrojárskej skupine KNDS. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP, ktorá sa v utorok odvolala na zdroj z nemeckého parlamentu.
Vláda v Berlíne minulý týždeň potvrdila, že pokračuje v rokovaniach o možnom majetkovom vstupe do spoločnosti KNDS. Rozhovory s rodinou, ktorá kontroluje v podniku polovičný podiel, označila hovorkyňa vlády za konštruktívne. Spoločnosť KNDS vyrába okrem iného bojový tank Leopard 2 a samohybnú húfnicu Panzerhaubitze 2000. Podľa nemeckého ministerstva obrany patrí medzi najväčších dodávateľov pre nemecké ozbrojené sily. Denník Handelsblatt rovnako minulý týždeň informoval, že dohoda by mohla byť pripravená na podpis už v novembri.
Spoločnosť KNDS vznikla v roku 2015 zlúčením firiem Krauss-Maffei Wegmann (KMW) a francúzskej spoločnosti Nexter. Jej názov je skratkou pre KMW Nexter Defense Systems. V súčasnosti sa o vlastníctvo delia nemecká rodina, ktorá stojí za spoločnosťou KMW, a francúzsky štát. Obe strany držia v podniku zhodne po 50 %. Skupina zamestnáva viac ako 11.000 ľudí a vo finančnom roku 2025 dosiahla obrat 4,4 miliardy eur.
Vláda v Berlíne minulý týždeň potvrdila, že pokračuje v rokovaniach o možnom majetkovom vstupe do spoločnosti KNDS. Rozhovory s rodinou, ktorá kontroluje v podniku polovičný podiel, označila hovorkyňa vlády za konštruktívne. Spoločnosť KNDS vyrába okrem iného bojový tank Leopard 2 a samohybnú húfnicu Panzerhaubitze 2000. Podľa nemeckého ministerstva obrany patrí medzi najväčších dodávateľov pre nemecké ozbrojené sily. Denník Handelsblatt rovnako minulý týždeň informoval, že dohoda by mohla byť pripravená na podpis už v novembri.
Spoločnosť KNDS vznikla v roku 2015 zlúčením firiem Krauss-Maffei Wegmann (KMW) a francúzskej spoločnosti Nexter. Jej názov je skratkou pre KMW Nexter Defense Systems. V súčasnosti sa o vlastníctvo delia nemecká rodina, ktorá stojí za spoločnosťou KMW, a francúzsky štát. Obe strany držia v podniku zhodne po 50 %. Skupina zamestnáva viac ako 11.000 ľudí a vo finančnom roku 2025 dosiahla obrat 4,4 miliardy eur.