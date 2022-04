Nemecko zaplatí tento rok rekordné sumy za energie z Ruska

Berlín 19. apríla (TASR) - Nemecko zaplatí Rusku v tomto roku rekordné sumy za dodávky ropy a plynu. Uviedla to v utorok vo svojom odhade environmentálna organizácia Greenpeace. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Podľa Greenpeace by sa výdavky Nemecka na ruskú ropu mohli tento rok zvýšiť na 14,3 miliardy eur z 11,4 miliardy eur v predchádzajúcom roku, pričom v prípade ruského plynu sa môžu dokonca zdvojnásobiť na 17,6 miliardy eur z vlaňajších 8,8 miliardy eur.



Okrem toho analýza Greenpeace ukázala, že Nemecko zaplatí ďalšie 2 miliardy eur za ruské uhlie. Čísla sú založené na odhadoch.



Európska únia sa medzitým dohodla na embargu na ruské uhlie po prechodnom štvormesačnom období. Nemecká vláda však odmietla uvaliť embargo na dovoz ruského plynu a ropy s odôvodnením, že by to vážne poškodilo ekonomiku krajiny, najväčšiu v Európe.



Vláda v Berlíne zdôraznila, že robí všetko, čo je v jej silách, aby znížila závislosť krajiny od dovozu energií z Ruska, ale zastavenie importu najmä od ruského plynu si vyžaduje čas.



Okamžité zastavenie dovozu energií by však podstatne znížilo príjmy Ruska a zasadilo by výrazný úder prezidentovi Vladimirovi Putinovi, napísal vo vyhlásení finančný expert Greenpeace Mauricio Vargas, autor analýzy.



Greenpeace v analýze odhaduje, že ruská vláda získava viac ako tretinu svojich príjmov z exportu energií.