Nemecko zastavilo financovanie rozvojových projektov v Gruzínsku

Tbilisi 23. decembra (TASR) - Nemecko zastavilo realizáciu projektov v Gruzínsku v hodnote 237 miliónov eur z dôvodu odvrátenia sa krajiny od cesty do Európskej únie (EÚ) a potláčania protestov, oznámil v pondelok nemecký veľvyslanec v Tbilisi Peter Fischer prostredníctvom svojho účtu na sociálnej sieti X. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS



"Nemecko, bohužiaľ, zastavilo projekty s Gruzínskom v hodnote 237 miliónov eur. Svenja Schulzeová a ministerstvo pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, ktoré vedie, reagujú na to, že Gruzínsko sa odvracia od cesty do EÚ a potláča protesty. Zastavili sme financovanie zeleného vodíka, energetickej siete, vodnej infraštruktúry v Batumi. Podpora občianskej spoločnosti a právneho štátu zostáva zachovaná," napísal diplomat.